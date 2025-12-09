陳曉華爆「愛上」郭晉安 與朱敏瀚感情現暗湧 本尊親自回應
30歲前港姐冠軍陳曉華憑《金式森林》與三屆視帝郭晉安合演忘年戀夫妻，劇中生離死別場面令觀眾大呼虐心。早前她在專訪中笑言拍攝期間「愛上了」郭晉安，加上宣傳活動中愛黐實對方，引起外界揣測她與緋聞男友朱敏瀚的感情出現變化。有報道更指朱敏瀚疑察覺女友有異樣，頻頻出招挽回關係，包括浪漫同遊日本及共赴演唱會等甜蜜舉動。
陳曉華專訪爆「愛上」郭晉安引熱議
陳曉華在《金式森林》中與郭晉安合演忘年戀夫妻，劇中一幕生離死別的場面，她悲痛欲絕的哭聲令觀眾印象深刻。早前她在專訪中笑言拍攝期間「愛上了」郭晉安，這番話立即引起外界關注。有指她在宣傳活動中經常黐實郭晉安，兩人互動親密，令人聯想到戲假情真的可能性。這些舉動亦令外界開始揣測她與緋聞男友朱敏瀚的感情狀況。
朱敏瀚疑察覺異樣頻出招箍煲
有報道指緋聞男友朱敏瀚疑察覺陳曉華有異樣，開始採取行動挽回關係。消息指他安排了一系列浪漫活動，包括與陳曉華同遊日本，享受二人世界的甜蜜時光。此外，兩人亦有共赴演唱會，朱敏瀚更讓女友駕駛其愛車，以示對她的信任和愛意。這些舉動被外界解讀為朱敏瀚正努力修補與陳曉華的關係，希望化解因郭晉安而起的感情危機。
陳曉華親自回應否認傳聞
面對外界的揣測和傳聞，陳曉華接受傳媒訪問時作出澄清。她強調「冇咁嘅事」，並解釋《金式森林》劇組演員大家感情都很好，在宣傳期間非常齊心努力。陳曉華更表示現在以工作為上，已經展開新的工作項目。她亦不忘為劇集拉票，呼籲觀眾「如果唔捨得方仰天同林澄，可以上網投票」，展現其專業態度。
