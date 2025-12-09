陳曉華爆「愛上」郭晉安 與朱敏瀚感情現暗湧 本尊親自回應

30歲前港姐冠軍陳曉華憑《金式森林》與三屆視帝郭晉安合演忘年戀夫妻，劇中生離死別場面令觀眾大呼虐心。早前她在專訪中笑言拍攝期間「愛上了」郭晉安，加上宣傳活動中愛黐實對方，引起外界揣測她與緋聞男友朱敏瀚的感情出現變化。有報道更指朱敏瀚疑察覺女友有異樣，頻頻出招挽回關係，包括浪漫同遊日本及共赴演唱會等甜蜜舉動。