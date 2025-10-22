陳曉華《金式森林》嫁郭晉安掀熱話｜親揭被佘詩曼當頭棒喝最痛一句話！
《金式森林》昨晚大婚 網民化身偵探搵邊個真心笑
昨晚《金式森林》的重頭戲絕對是方仰天（郭晉安飾）與林澄（陳曉華飾）的盛大婚禮，雖然婚事遭方家上下激烈反對，但最終方老太（羅蘭飾）仍率領一眾子孫到場，場面感人。陳曉華身穿一字肩魚尾婚紗，仙氣十足，配上吳業坤的插曲《還剩一件未做的事》，浪漫氛圍滿瀉。不過，心思細密的網民卻發揮「Photo Hunt」精神，逐格細看方家眾人表情，指全家只有方芷茵（莊子璇飾）及秋伯娘（龔慈恩飾）笑得最真心。當中，傍實嫲嫲企正C位的莊子璇更意外搶鏡，其甜美造型獲網民大讚，吸睛度不輸女主角陳曉華。
陳曉華憶述被佘詩曼當頭棒喝：「你到底要不要繼續演下去？」
陳曉華早前接受綜藝節目《娛樂頭版頭》專訪，重提入行7年的起跌，她坦言拍攝《新聞女王》時，一場與佘詩曼的對手戲讓她畢生難忘。她憶述當時演完一次後，阿佘竟細細聲對她說：「不行，你要拿真心出來，每一年都有那麼多港姐的話，每個人都是這樣演的話，肯定要有一個人是真心的，然後讓人感動，你想要做哪一個？」這番話對陳曉華造成巨大衝擊，她直言阿佘當時說話的力量極大，現在回想起來仍會全身起雞皮疙瘩，更將「每一年這麼多港姐，你到底要不要繼續演下去？」這句話視為人生其中一盞最大的明燈，時刻提醒自己演戲要投入真心。
陳曉華自揭無心插柳選港姐 爸爸千元支持成最大動力
在訪問中，陳曉華亦分享了劇中與郭晉安細水長流的「精神戀愛」，正是她追求的理想模式，更笑言自己是「會婚主義者」。談及當年參選港姐，她透露純粹是無心插柳，當時仍在讀書的她經濟拮据，為面試的裙子而煩惱。有晚爸爸竟在她睡覺時，偷偷塞了1,000元給她，這個暖心舉動讓她當場爆喊，更成為她在演藝圈努力打拼的強大動力，她反思：「我在想為甚麼我這任性去選港姐，為甚麼我不做護士賺多點錢給他們？」這份對家人的愛，讓她更堅定要做出成績。
網民熱議《金式森林》婚禮戲：「曉華着婚紗好靚」
對於《金式森林》這場婚禮戲，網民反應相當熱烈，一面倒大讚畫面唯美，並對「天澄戀」的發展感到投入。不少留言都聚焦在陳曉華的婚紗造型上：「曉華着婚紗好靚」、「簡簡單單已經營造到嗰份感覺」。亦有觀眾欣賞劇中二人的感情描寫：「佢兩個唔係情情塔塔咁表面」、「佢兩個係幾襯，興趣又一樣。」可見這段相差27年的忘年戀，成功引起觀眾共鳴，成為近期熱話。