34歲前有線新聞主播離巢聲明 句句有骨 一句話暗斥某人惹熱議
廣告
前有線新聞主播陳書君離開主播台後動向一直成謎，前日他突然在Instagram發佈一張身穿西裝、手持咪高峰的照片，疑似正式轉型擔任婚禮司儀。更令人意外的是，他同時宣佈進軍YouTube，而此前他曾發長文暗斥「是非精」，字裡行間火藥味十足。
陳書君曾發長文暗斥某人多管閒事
事實上，陳書君在本月初已曾在IG發表措辭強硬的長文，不點名批評有人干預其事業發展。他在文中質問：「到底是什麼樣的勇氣和自信，能讓一個人覺得靠那點貧瘠的見識，就能隨便撼動別人的專業版圖？」他更勸告對方「沒那個格局就少管點閒事」，並警告：「要不是真把我逼到要出手還擊，接下來發生的精彩場面，絕對是你那點貧乏的腦容量想像不到的。」帖文未有交代具體事件，但語氣相當強硬，似乎對某人積怨已久。
年初公開訂婚性取向離職後曾求工作機會
陳書君於今年初勇敢公開性取向，並宣佈與相戀6年的男友訂婚，當時獲得不少網民祝福。其後他離開有線新聞主播台，曾在網上公開表示暫不打算做全職工作，希望以自由身嘗試更多可能性，並表明「我面皮夠厚」歡迎各種合作邀約。從昨日的帖文來看，他終於找到新方向，由鏡頭前報道新聞的主播，搖身一變成為婚禮司儀兼YouTuber，事業版圖徹底轉型。
網民誤會遭歧視留言安慰反被質疑理解能力
陳書君的長文發出後，由於未有說明事件始末，部分網民誤以為他因公開性取向及訂婚而遭受歧視。有網民好意留言安慰：「唔係呀，你係gay界入面算靚仔。」豈料陳書君親自回覆：「你係咪有理解問題。」似乎對該網民的揣測感到相當不滿。另有網民則對他的轉型表示支持，認為以他的口才和鏡頭感，擔任婚禮司儀絕對勝任有餘，亦有人期待他的YouTube頻道內容。
圖片來源：ig@vincentchan1013資料或影片來源：原文刊於新假期