34歲前有線新聞主播離巢聲明 句句有骨 一句話暗斥某人惹熱議

前有線新聞主播陳書君離開主播台後動向一直成謎，前日他突然在Instagram發佈一張身穿西裝、手持咪高峰的照片，疑似正式轉型擔任婚禮司儀。更令人意外的是，他同時宣佈進軍YouTube，而此前他曾發長文暗斥「是非精」，字裡行間火藥味十足。