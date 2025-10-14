54歲陳松伶瘦身成功近照曝光｜凍齡美貌大逆轉網民激讚：防腐級神顏！
54歲陳松伶最新近照意外曝光，身穿黑白斜肩短裙現身好友金婚派對，瘦身成功的她肌膚白滑無瑕，凍齡美貌驚艷全場。這位90年代當家花旦狀態極佳，完全不像半百女人，與過往被指「面目全非」的爭議形成強烈對比。
顧紀筠派對大合照意外洩露陳松伶近況
顧紀筠日前出席陳淑芬與陳柳泉結婚50週年派對，在維港煙花綻放下與眾星合照留念。她在IG分享群星薈萃的大合照時，意外曝光了陳松伶的最新近況。相中陳松伶站在正中央位置，身穿黑色配白色斜肩設計短裙，搭配白色高跟鞋，整體造型大方得體，身形明顯較之前清減不少。
陳松伶回應外界質疑展現最佳狀態
面對過往網民質疑其外貌變化，陳松伶今次以最佳狀態現身公開場合。這位暫別幕前享受生活的前TVB當家花旦，肌膚白滑無瑕，美貌狀態回到巔峰期，完全不像54歲的模樣。她的出現無疑是對早前「面目全非」爭議的最佳回應，證明自己依然保持著90年代花旦的魅力風采。
90年代當家花旦輝煌歲月回顧
陳松伶在90年代是TVB當家花旦，曾主演多套經典劇集包括《笑看風雲》、《天地男兒》和《天涯歌女》等，深受觀眾喜愛。然而在2022年，她曾因一條社交網片段引起網民熱議，不少人指她「判若兩人」、「完完全全變了」，甚至有網民表示「根本沒認出來」。當時更有人指她撞樣《東張西望》女主持容羨媛，引發「還我松松姐姐」的呼聲。
網民激讚凍齡美貌大逆轉
今次陳松伶的最新近照曝光後，網民反應截然不同，紛紛被她的凍齡美貌所驚艷。留言區充滿讚美聲音：「點解仲可以靚到似20歲咁？」、「防腐級美貌」、「越大越後生嘅？！」、「好靚啊！兩位氣質女神同框」、「完全唔似50歲」、「保養得太好了吧！」、「仲係同以前一樣咁靚」。網民的態度轉變顯示陳松伶成功重拾昔日風采，證明歲月在她身上留下的只有優雅與成熟的韻味。
圖片來源：網絡截圖、微博@陳松伶資料或影片來源：原文刊於新假期