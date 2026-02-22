J Music｜17年鐵粉當面逼供！陳柏宇驚爆最討厭唱「四字歌」？

陳柏宇（Jason）日前亮相音樂節目《J Music》，竟在節目環節中，遭一位追隨他長達17年的鐵粉當面「逼供」！該名粉絲大膽提問「最不喜歡唱邊首歌？」，這條「死亡提問」令身經百戰的Jason亦一度語塞。他最後鬼馬回應，暗示是一首神秘的「四字歌」，瞬間引爆網民瘋狂競猜，究竟是哪首經典作品令他如此抗拒？