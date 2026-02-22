J Music｜17年鐵粉當面逼供！陳柏宇驚爆最討厭唱「四字歌」？
廣告
陳柏宇（Jason）日前亮相音樂節目《J Music》，竟在節目環節中，遭一位追隨他長達17年的鐵粉當面「逼供」！該名粉絲大膽提問「最不喜歡唱邊首歌？」，這條「死亡提問」令身經百戰的Jason亦一度語塞。他最後鬼馬回應，暗示是一首神秘的「四字歌」，瞬間引爆網民瘋狂競猜，究竟是哪首經典作品令他如此抗拒？
偶像零距離環節 17年粉絲尖銳提問嚇窒Jason
在《J Music》的「偶像零距離」環節中，製作組特意邀請了一位追隨陳柏宇長達17年的資深鐵粉上台互動。該名粉絲需先通過有關Jason的問答考驗，才能獲得向偶像提問的機會。成功過關後，粉絲竟單刀直入，向Jason拋出極度尖銳的「死亡提問」：「陳柏宇最不喜歡唱哪一首歌？」問題一出，全場嘩然，連Jason本人也面露難色，似乎沒想過會被粉絲如此直接地挑戰，場面一度十分尷尬又搞笑，所有人都期待他會如何拆解這個難題。
陳柏宇鬼馬回應 「我等陣私底下答你」
面對粉絲的尖銳提問，以寵粉聞名的陳柏宇並未有即時拒絕回答，反而展現其機智幽默的一面。他先是面露難色，然後鬼馬地對著粉絲說：「我等陣私底下答你」，試圖輕輕帶過。不過，他深知無法滿足粉絲及觀眾的好奇心，隨後再補上一句關鍵線索，笑著說：「係四個字嘅歌。」這個充滿懸念的答案，既沒有直接點名傷害任何一首作品，又成功勾起了所有人的好奇心，將一個可能引起爭議的尷尬場面，轉化為一個有趣的互動遊戲，高EQ回應被網民大讚。
網民化身偵探瘋狂競猜 「四字歌」名單熱議
陳柏宇暗示自己最不喜歡唱的是一首「四字歌」後，立即引發網民化身鍵盤偵探，在各大討論區瘋狂競猜。由於Jason出道多年，擁有《你瞞我瞞》、《逸後》、《沒有你，我甚麼都不是》、《永久保存》等多首膾炙人口的四字歌名作品，令競猜難度大增。網民紛紛留言：「一定係《你瞞我瞞》啦，演唱會唱咗幾萬次，唱到厭啦掛？」、「會唔會係《逸後》？歌詞太悲傷，影響心情？」、「我估《車匙》，比較早期嘅歌，而家風格唔同咗。」討論相當熱烈，成為一時熱話。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期