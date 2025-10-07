38歲時裝店太子爺陳柏熹2年前深圳車禍毀容 2年6次手術花200萬「恢復原貌」

時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹（Harris）向來活躍於社交圈，但過去兩年卻突然銷聲匿跡，引來外界不少揣測。直至上周六晚，他舉行38歲生日派對，終於親自揭開謎底，原來前年在內地不幸遇上車禍導致嚴重毀容，經歷了漫長的治療過程。究竟這場意外有多嚴重，讓他需要消失於人前兩年之久？