38歲時裝店太子爺陳柏熹2年前深圳車禍毀容 2年6次手術花200萬「恢復原貌」
陳柏熹生日會自揭毀容真相
在上周六晚的38歲生日晚宴上，陳柏熹在眾多好友面前，首次詳細憶述了那場改變他人生軌跡的意外。他透露在2023年8月23日，當時他正乘車前往深圳準備轉乘高鐵，沒想到在下車一刻，竟被一輛電瓶車高速撞上，整個人連同車門被猛力撞回車內。他形容當下的感覺就像臉部狠狠撞向玻璃門，起初只感到臉腫和瘀傷，甚至一度以為沒有大礙，還心急想去趕車，完全沒意識到傷勢的嚴重性。
陳柏熹憶述2年6次手術辛酸
意外發生幾個月後，當臉上的瘀傷逐漸消散，陳柏熹才驚覺問題的嚴重性，他發現自己的鼻子歪了，更恐怖的是左邊的顴骨竟然消失不見。面對如此嚴重的傷勢，他花了半年時間才找到合適的「嚴重創傷矯形科」醫療團隊。在過去兩年間，他總共接受了6次大型手術進行重建，醫療費用更是超過了200萬港元。他坦言目前外貌已恢復約八成，康復進度理想，但仍有後遺症，例如不能擘大口，而且對高速行駛的電瓶車或電單車會產生心理陰影。
陳柏熹樂觀面對拒絕睇心理醫生
經歷毀容的巨大衝擊，陳柏熹卻表現出驚人的樂觀與堅強。他強調從未因此產生輕生的念頭，也認為自己不需要接受心理治療，如今已經習慣並接受自己的新面貌，更豁達地將其視為「提早變老」。他透露父母雖然非常擔心，但在他面前總是表現得非常正面。陳媽媽為了讓他放鬆，更會跟他開玩笑說他是「香港整容整得最勁嗰個」，用幽默感陪伴兒子度過難關。
關之琳樂易玲現身力撐陳柏熹
在停工休養一年半後，陳柏熹現已全面復工。他決定舉辦這次生日派對，其中一個重要原因就是想讓所有關心他的朋友放心，親眼見證他已經康復並重新出發。派對上星光熠熠，多年好友關之琳、邵氏高層樂易玲以及密友何嘉莉等圈中名人均有到場支持，用實際行動為他打氣，場面溫馨感人，足見其在圈中的好人緣。
網民：能夠坦誠面對有勇氣
網民紛紛表示：「能夠坦誠面對，都勇氣嘅，總好過不認不認」、「個鼻好似韓君婷」、「執返條命已經好好啦 仲想點？」、「眼神已經唔一樣」。