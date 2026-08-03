香港小姐2026｜10號陳梓穎Cecilia背景起底 IG靚相及泳裝Reel

《2026香港小姐競選》12強各有不同背景，10號陳梓穎（Cecilia Chan）以「候補入圍與古箏才藝」成為其中一位值得留意的候選人。現年24歲的她，身高164.7厘米，學歷為專上程度，表格所列職業是行政助理。比起單純以外形認識佳麗，她的學習、工作、興趣和參選目標，更能呈現其個人方向。