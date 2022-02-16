「一腳踏七船」的陳楨怡道歉仲未完 周子掦繼續揭對方好高騖遠真面目
陳楨怡在IG道歉
事件愈鬧愈大，又愈嚟愈複雜，陳楨怡終於蒲頭，在IG限時動態道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」不過之前陳楨怡一直都沒有承認過與周子揚的情侶關係，今次在IG一句「病態的關係」，似乎是隔間承認自己曾經與「某人」有情侶關係，亦似是同時默認與圈外男友Andy拍拖四年間曾出軌。
周子揚稱陳楨怡自視過高
在陳楨怡公開道歉之後，當大家以為事作會暫告一段落時，周子揚又再次公開揭對方瘡疤，稱陳楨怡自視過高搞到被TVB「放逐」。事源是在陳楨怡入行後不久，就有機會與王浩信合作拍攝網劇《廉政狙擊．黑幕》，當時連配角都稱不上的她竟然自覺「紅咗」唔使再做閒角，仲連《愛．回家之開心速遞》都話想拒絕客串，不過最後都係有拍到。至於近日陳楨怡獲派到內地接拍無綫和內地四影視公司合作的古裝劇《無相之城》，周子揚表示其實是「放逐」，原因是TVB高層有意將更多資源投放在她身上，但要求她簽一份長達10年的合約，豈料陳楨怡意欲討價還價想「呃番個『女一』」嚟做，仲要扭計扭足兩個月，搞到班高層勁頭痕。
周子揚認為自己寵壞陳楨怡
由於周子揚都係前TVB藝員，佢向陳楨怡表示唔應該太急，亦建議佢不妨續約。不過陳楨怡就向他表示TVB大把女一人選，簽長約會變相局限自己，所以打算完咗五年約之後跳槽去ViuTV甚至返內地發展！而對於陳楨怡暗示與周子揚之間是「病態的關係」，周子揚表示只怪自己太過寵對方，才導致她得串進尺，更加忘記了當初單純可愛的自己。
其實不少網民最初都認為陳楨怡「何德何能」一腳踏多船，批評她「收兵」的行為，對她各方面都有不少挑剔。但事件發酵多日，網民的意見亦有所改變，當中更不乏批評周子揚因愛成恨太小器，認為不斷揭他人瘡疤的行為要不得。
睇返佢之前嘅報道：周子揚唧牙膏式爆料 陳楨怡收兵不分男女 全部有利用價值 封女版韋小寶
陳楨怡一拖七
陳楨怡捲入感情糾紛多月都未能解決，聲稱自己才是正印男友的周子揚似乎爆料爆上癮，趁2月14日情人節再送上超級大禮，指她在無綫收了5名觀音兵，而且有男有女各具功能，加埋她的圈外男友Andy及周子揚共7人，七國咁亂，絕對是「女版韋小寶」。
陳楨怡享受做娘娘
周子揚接受傳媒訪問爆陳楨怡左右逢源，除了有拍拖4年的圈外男友Andy及跟他相戀年半外，更在無綫搵食，包括前天堂鳥成員Lincoln許俊豪、何超蓮前男友黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、無綫高層曾勵珍愛將林正峰及馮盈盈的中性打扮女助手，周子揚表示陳楨怡甚為享受做娘娘。
熄電話瞞男友出去玩
對於陳楨怡在外收兵，周子揚指與她拍拖時一直做埋司機，發現她經常講大話，有次叫周子揚不用去接她，又話瞓覺熄電話，點知後來看到Lincoln同黃俊豪在社交網放相，才知他們原來一齊出去玩。周子揚曾提醒陳楨怡娛樂圈好複雜，不要隨便與異性行埋，女方解釋唔鍾意圈中男仔，一齊玩全因他們有利用價值。
後生仔秘密開P
不過周子揚發現陳楨怡變本加厲，更曾到Lincoln的西貢寓所開Party，周子揚去接她時，發現黃俊豪港姐謝嘉怡、郭柏妍同緋聞男友「頭皮」吳卓衡都在場，仲話有人仲見到黃俊豪上載了與陳楨怡跳貼身舞的照片上社交網，指他們咁玩都唔係第一次。
謝嘉怡躺著也中槍
有指唔止陳楨怡狂煲煙外，原來Lincoln、黃俊豪及謝嘉怡亦是「煙民」，而謝嘉怡和黃俊豪相熟，是因為女方的男友是由黃俊豪介紹。周子揚更爆陳楨怡不停與Lincoln、黃俊豪及林正峰等傳曖昧短訊，幾位兵仔各有用處，全部都有助陳楨怡上位，至於馮盈盈的女助手，就可以幫她影靚相出po。
成個月搵唔到陳楨怡
周子揚自稱依然好愛陳楨怡，不過真係頂唔順所以愈爆愈多，他表示連陳楨怡收兵都可以包容，但陳楨怡太假，為咗上位扮女神，如果陳楨怡做回自己，他就會收聲。至於與陳楨怡的關係，周子揚話最後一次通話時，陳楨怡叫他不要再認是她男友，已成個月搵唔到對方，唔知現在算是甚麼關係，亦好想講清楚。
常見問題
陳楨怡的公開道歉提到了什麼?
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周子揚早前又爆了什麼?
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