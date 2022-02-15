「一腳踏七船」港姐陳楨怡公開道歉 字裡行間似默認曾戀周子揚

前港姐亞軍陳楨怡近日一直被醜聞纏擾，一時就被指與圈外男友Andy拍拖，之後突然又被揭與「西貢地王之子」周子揚才是真正情人，惟陳楨怡只認與對放是「朋友」。繼而突然間出現不少「爆料人」公開大量陳楨怡與周子揚拍拖的證據，繼而周子掦又再多次表示陳楨怡為人虛偽、爛玩、爛蒲、仲要暪住TVB秘密煲煙兼一腳踏七船，形象大受影響。終於，陳楨怡在2月15日晚在IG公開道歉。