「一腳踏七船」港姐陳楨怡公開道歉 字裡行間似默認曾戀周子揚
陳楨怡在IG道歉
事件愈鬧愈大，又愈嚟愈複雜，陳楨怡終於蒲頭，在IG限時動態道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」不過之前陳楨怡一直都沒有承認過與周子揚的情侶關係，今次在IG一句「病態的關係」，似乎是隔間承認自己曾經與「某人」有情侶關係，亦似是同時默認與圈外男友Andy拍拖四年間曾出軌。
睇返佢之前嘅報道：周子揚唧牙膏式爆料 陳楨怡收兵不分男女 全部有利用價值 封女版韋小寶
陳楨怡一拖七
陳楨怡捲入感情糾紛多月都未能解決，聲稱自己才是正印男友的周子揚似乎爆料爆上癮，趁2月14日情人節再送上超級大禮，指她在無綫收了5名觀音兵，而且有男有女各具功能，加埋她的圈外男友Andy及周子揚共7人，七國咁亂，絕對是「女版韋小寶」。
陳楨怡享受做娘娘
周子揚接受傳媒訪問爆陳楨怡左右逢源，除了有拍拖4年的圈外男友Andy及跟他相戀年半外，更在無綫搵食，包括前天堂鳥成員Lincoln許俊豪、何超蓮前男友黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、無綫高層曾勵珍愛將林正峰及馮盈盈的中性打扮女助手，周子揚表示陳楨怡甚為享受做娘娘。
熄電話瞞男友出去玩
對於陳楨怡在外收兵，周子揚指與她拍拖時一直做埋司機，發現她經常講大話，有次叫周子揚不用去接她，又話瞓覺熄電話，點知後來看到Lincoln同黃俊豪在社交網放相，才知他們原來一齊出去玩。周子揚曾提醒陳楨怡娛樂圈好複雜，不要隨便與異性行埋，女方解釋唔鍾意圈中男仔，一齊玩全因他們有利用價值。
後生仔秘密開P
不過周子揚發現陳楨怡變本加厲，更曾到Lincoln的西貢寓所開Party，周子揚去接她時，發現黃俊豪港姐謝嘉怡、郭柏妍同緋聞男友「頭皮」吳卓衡都在場，仲話有人仲見到黃俊豪上載了與陳楨怡跳貼身舞的照片上社交網，指他們咁玩都唔係第一次。
謝嘉怡躺著也中槍
有指唔止陳楨怡狂煲煙外，原來Lincoln、黃俊豪及謝嘉怡亦是「煙民」，而謝嘉怡和黃俊豪相熟，是因為女方的男友是由黃俊豪介紹。周子揚更爆陳楨怡不停與Lincoln、黃俊豪及林正峰等傳曖昧短訊，幾位兵仔各有用處，全部都有助陳楨怡上位，至於馮盈盈的女助手，就可以幫她影靚相出po。
成個月搵唔到陳楨怡
周子揚自稱依然好愛陳楨怡，不過真係頂唔順所以愈爆愈多，他表示連陳楨怡收兵都可以包容，但陳楨怡太假，為咗上位扮女神，如果陳楨怡做回自己，他就會收聲。至於與陳楨怡的關係，周子揚話最後一次通話時，陳楨怡叫他不要再認是她男友，已成個月搵唔到對方，唔知現在算是甚麼關係，亦好想講清楚。
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