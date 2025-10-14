巨塔之后｜陳楨怡自爆：黐親我嘅男人都冇好下場！ 鵪鶉扮霸氣拍劇勁緊張
陳楨怡自嘲帶衰男拍檔全數遭殃
陳楨怡在《巨塔之后》中飾演情感關係複雜的角色，需要周旋在馮皓揚與李爾晨兩位男演員之間。她發現一個有趣現象，笑言「黐親我嘅男人都無好下場」，並細數劇中男角的悲慘遭遇。她解釋劇中父親一出場就被她潑酒，翌日空難腦死亡仲要拔喉，而李爾晨飾演的男友易謙更是慘不忍睹，長時間處於昏迷狀態達12集之久，一醒來就要面臨離奇車禍死亡。陳楨怡更發現兩位男拍檔在劇照中都要坐輪椅，令她哭笑不得地承認自己角色的「剋夫」特質。
布拉格婚禮戲考驗演技極限
劇中一場在布拉格拍攝的盛大婚禮戲份成為陳楨怡演藝生涯的重大挑戰，她需要在眾人面前突然衝門闖入並大叫，展現強大氣場。同劇演員劉佩玥形容她出場時「很漂亮，很有霸氣」，但這場戲與陳楨怡本身溫和性格形成極大反差。陳楨怡坦言當時面臨巨大心理壓力，腦袋一片混亂，她說「因為你又唔可以展示你嘅緊張，我又要好嬲，但又唔可以展示緊張，其實我十分緊張」。為了完美呈現角色的霸氣，她在拍攝前選擇獨自準備，沒有參與其他演員的輕鬆聚會。
劉佩玥見證專業態度獲讚賞
在布拉格拍攝期間，當其他演員在樓下開心喝酒享受輕鬆氣氛時，陳楨怡卻為即將到來的重頭戲做準備。劉佩玥憶述當時情況，稱讚陳楨怡為了專心入戲而選擇獨自沉澱情緒的專業態度。陳楨怡當時心想「我見到佢哋都好開心，但我心諗唔得了，陣間要推門入嚟」，展現出對演出的認真態度。劉佩玥讚揚她說「但你很乖，你真係無特登，你係獨自獨自」，認為她為求演出完美而甘願暫時脫離群體的做法值得敬佩。
與前輩對戲膽戰心驚頻出汗
陳楨怡透露與資深演員的對手戲令她感到極大壓力，特別是兩場充滿張力的戲份。其中一場需要向前輩潑酒的戲份讓她膽戰心驚，因為當時是二人首次合作，未有任何對戲經驗便要上演如此激烈場面。她憶述「我是很害怕，但其他人、導演都說不要緊張」，另一場為前輩拔喉的戲份同樣充滿挑戰性。劉佩玥在旁觀看潑酒戲時也為她捏一把汗，笑言與蕭正楠為怕被波及而偷偷走遠，但大讚陳楨怡每次潑酒都非常精準，開玩笑說「果然冤有頭債有主」。