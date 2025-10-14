巨塔之后｜陳楨怡自爆：黐親我嘅男人都冇好下場！ 鵪鶉扮霸氣拍劇勁緊張

《巨塔之后》陳楨怡角色霸氣，但佢自嘲周旋於馮皓揚同李爾晨兩個弱男之間，仲笑言：「黐親我嘅男人都無好下場！」劇中男友昏迷12集，一醒就要死，真係好慘。而佢本人性格其實同角色極不相似，拍大場面嗰陣原來勁緊張！