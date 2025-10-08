陳楨怡《巨塔之后》樣貌再進化 入行被封「女版金宇彬」 5年前「矇豬眼」離奇放大一倍

現年28歲的2020年香港小姐亞軍陳楨怡（Celina），近年因感情風波形象一度插水，最近憑藉在熱播劇《巨塔之后》的演出再度引起關注。不過這次焦點並非演技，而是她愈發精緻的臉孔，有眼利網民將她現今樣貌與五年前參選時作對比，發現昔日招牌「矇豬眼」竟放大了一倍，引發網絡上關於她「面部升級」的熱烈討論，究竟是化妝技術進步還是另有玄機？