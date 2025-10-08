陳楨怡《巨塔之后》樣貌再進化 入行被封「女版金宇彬」 5年前「矇豬眼」離奇放大一倍

現年28歲的2020年香港小姐亞軍陳楨怡（Celina），近年因感情風波形象一度插水，最近憑藉在熱播劇《巨塔之后》的演出再度引起關注。不過這次焦點並非演技，而是她愈發精緻的臉孔，有眼利網民將她現今樣貌與五年前參選時作對比，發現昔日招牌「矇豬眼」竟放大了一倍，引發網絡上關於她「面部升級」的熱烈討論，究竟是化妝技術進步還是另有玄機？

《巨塔之后》陳楨怡容貌成焦點

隨著劇集《巨塔之后》熱播，陳楨怡在劇中的外貌成為了觀眾的討論核心。不少網民特意翻出她五年前參選港姐時的照片作對比，發現變化相當驚人。當年，陳楨怡以其獨特的單眼皮或內雙的「矇豬眼」為人熟知，面部輪廓骨感較重，甚至在面試日已被傳媒喻為「女版金宇彬」。然而，如今鏡頭前的她，不僅雙眼變得又圓又大，雙眼皮亦非常明顯，眼神也顯得更有神采，與過去的模樣判若兩人。

陳楨怡昔日訪問不介意被叫女版金宇彬

面對樣貌與韓國男星金宇彬相似的稱號，陳楨怡過去受訪時曾大方回應，表示希望保持真我，更透露試過素顏出街仍被認出。她當時說：「可能我單眼皮易認，都羨慕過大眼嘅女仔。（叫你『女版金宇彬』會唔開心？）一開始有少少，心諗點解會似一個男人，之後覺得『是但』，金宇彬都係一個靚仔吖！」這番言論與她現時擁有明顯雙眼皮的模樣形成強烈對比，更添變臉疑雲的神秘感。

回顧陳楨怡5年前選美舊照

回顧2020年，陳楨怡以黑馬姿態勇奪香港小姐亞軍，當時她的外貌已是傳媒和網民的熱話。除了身高優勢，她那雙細長的「矇豬眼」成為了她的個人標記，極具辨識度，甚至有網民覺得好似「阿凡達」。雖然她一度受感情糾紛困擾，但近年積極轉型，在2023年更學習劍術並奪得金牌，銳意洗底。不過，從當時的照片已可見，她的樣貌已悄悄起了變化，面部線條變得柔和飽滿，昔日的骨感已減退不少，為今日的「變臉」疑雲埋下伏筆。

網民熱議變臉疑雲直指五官大不同

對於陳楨怡的樣貌變化，網民紛紛化身偵探進行分析，不少人認為這並非單純靠化妝就能達到的效果。有留言指出，除了眼睛的變化外，她的嘴唇也比以往更加豐盈飽滿，呈現性感的「嘟嘟唇」效果，讓整體感覺變得更年輕。網民熱烈討論：「對眼大咗成個碼喎，點化妝都冇可能咁誇張！」、「個嘴唇厚咗好多，完全係唔同感覺。」更有網民直言：「以前個樣有啲男仔feel，依家靚咗好多，成個韓妹咁。」顯然大部分人都對她的變化感到非常驚訝。

