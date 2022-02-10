陳楨怡桃色糾紛未解決 周子揚踢爆她為人虛偽 長期煙民扮白雪公主
陳楨怡硬撐冇交往
前年的港姐亞軍陳楨怡（Celina）自上月起捲入桃色糾紛，被指疑似「一腳搭兩船」，與「西貢地王之子」周子揚拍拖之餘，更有另一位圈外男友Andy，雖然陳楨怡一直硬撐表示沒有與周子揚拍拖，但隨後的一連串拍拖密照及私人對話被公開，足見陳楨怡與周子揚關係並非朋友咁簡單。
蒲頭即惹周子揚追擊
事件發生至今已一個月，身在內地拍劇的陳楨怡終於上水，日前她在社交網公開拜年，留言：「New Year Fresh Start，年初七，人日快樂。新一年新開始，繼續努力學習成就更好的自己，很幸運可以為工作而奮鬥。祝大家虎年大吉，身體健康。」點知一蒲頭就觸動周子揚的追撃神經。
直斥陳楨怡為人虛偽
對於陳楨怡繼續否認戀情，周子揚接受傳媒訪問時，直斥陳楨怡為人非常虛偽，並再次強調自己與陳楨怡確實是相戀一年半發生親密關係的男女朋友關係，他對待這段感情非常認真，而且是希望長遠發展，周子揚暗寸陳楨怡或者有很多男性圍住她，所以她才不承認關係，去保住永遠白雪公主的仙女形象。
踢爆陳楨怡是長期煙民
巧合地，傳媒更公開了26張周子揚與陳楨怡的私訊聊天紀錄，內容非常曖昧，陳楨怡經常話好掛住好愛周子揚，更不時使喚他揸車去無綫接放工；周子揚在訪問中更踢爆陳楨怡是長期煙民，一直瞞住無綫，因為她要做完美的港姐，永遠的乖乖女，周子揚直指是陳楨怡教她食煙，又要求他幫手去買煙，最後更明寸陳楨怡叫她做回真實的自己。網民反應都好熱烈，指她「煙剷扮淑女」，負評不斷。
陳楨怡 去年與周子揚過情人節
陳楨怡多次堅稱自己與周子揚不是戀人關係，甚至想與對方劃清界線，但她的回應卻觸動了周子揚的戀愛神經，多次宣示主權力證自己是正印，不甘再做隱形男友。繼合照與私訊流出後，陳楨怡再被爆去年情人節與周子揚一起度過。
陳楨怡與周子揚拎住同一紮花
今次流出的多張照片中，可見周子揚拎住的鮮花與陳楨怡收到的是同一紮，鮮花旁還有鑽石，而周子揚更拎住一個心型蛋糕，看來二人似是慶祝節日。為此本刊聯絡周子揚，他直認不諱：「去年情人節，Celina(陳楨怡)花5個小時，親手為我做咗個情人節蛋糕，呢個係我收過最幸福嘅禮物，我幾日都唔捨得食呢個蛋糕，我都送咗5份禮物畀佢，我哋一齊去Staycation，大家都悉心為對方準備情人節，非常甜蜜，我哋拍拖真係好sweet，好sweet！」
爆煲後繼續有聯絡
雖然有相有真相，就連男主角都認晒愛，不過陳楨怡依然矢口否認，最吊詭的是周子揚單方面公開戀情後，他表示陳楨怡依然有打畀佢：「前日celina仲有打畀我，佢仍然話好掛住我！」成件事真係耐人尋味！
陳楨怡 回應周子揚不是正印
上回講到，有爆料者報料指外界以為前港姐陳楨怡的男友是戴祖儀舊愛Andy，但其實真正男友是「西貢地王之子」周子揚，二人出雙入對現身朋友聚會，最奇怪的是半年前陳楨怡接受訪問仍說想與Andy愛到白頭，收埋「隱形男友」周子揚秘戀年半，身在內地拍劇的陳楨怡回應傳媒時，竟堅持和周子揚只是朋友，不是事實不回應，對於周子揚自稱是正印，陳楨怡仲話自己是單身。
談情證據公諸於世
陳楨怡明顯劃清界線，周子揚心有不甘，他再接受傳媒訪問指陳楨怡個人好複雜，又話同陳楨怡正在嘈交，並否認已分手，堅持感情生活仍然好甜蜜，好穩定。周子揚為證實唔係白撞，公開與陳楨怡的甜蜜對話截圖，私訊中二人互叫「BB」，陳楨怡臨去內地拍劇時，又攬住周子揚喊話好唔捨得。去到內地又會通宵視像解相思之苦，周子揚還冧爆表示收到女友自拍長腿照，可見非普通朋友的交往。
選港姐前已經拍拖
對於與陳楨怡的年半地下情，周子揚接受本刊訪問時直認不諱，他說：「我哋係朋友介紹認識，我認識Celina(陳楨怡)嘅時候，佢仍然係個室內設計實習生，我哋喺2020年7月好自然就開始拍拖，佢8月先去選港姐。我哋已經拍拖一年半，感情穩定，亦都非常恩愛。」
兩男一女注定「嬲」
做了年半隱形情人的周子揚，原來一早已知Andy的存在：「因為Celina一直唔想公開關係，我亦唔知道Andy同佢係咪已經分開，每次我問佢同Andy嘅事Celina就會發脾氣，所以一直拖住，冇去處理呢件事情。直到2022年 ，我想公開我先係正印男朋友，之前佢一直對外話同Andy拍拖，強調同Andy白頭到老，我都非常傷心，我有問Celina，佢發脾氣話我唔信佢，我唔想嗌交，所以默默地接受了，直到依家先公開呢段感情。」
唔想再偷偷摸摸
周子揚表示非常珍惜這段感情，不想再無名無份，他說：「如果一直隱藏住，我會感到非常有壓力同心理唔平衡，其實愛情真係唔需要偷偷摸摸，亦唔需要呃任何人，我相信我同Celina嘅真心，再唔公開，我怕我會屈出病。Celina當然唔想公開，因為仲有一個Andy。其實我想追求一段簡單嘅感情，唔想太過複雜。我唔清楚佢有冇同Andy分手，但我希望佢承認我係呢年半嚟默默為佢付出嘅『正印』。」
專心發展科技項目
周子揚表示過去一年，他專心發展其公司的科技項目，創造了香港第一個科技短視頻平台叫手拍SpokesPerson，生意發展遍及香港、內地及東南亞市場，至於幕前方面，周子揚曾代表香港去了中央電視台上春晚，唱了一首〈東方之珠〉，宣揚香港的正能量。
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常見問題
陳楨怡是那屆的港姐?
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周子揚與陳楨怡是什麼關係?
周子揚聲稱與陳楨怡曾是情侶關係, 而且早前更將二人約會的合照公開, 但女方…詳情請看。
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