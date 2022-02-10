陳楨怡桃色糾紛未解決 周子揚踢爆她為人虛偽 長期煙民扮白雪公主

「西貢地王之子」周子揚與陳楨怡關係糾纏不清，周子揚聲稱拍拖年半是正印，不過陳楨怡只肯承認圈外男友Andy，多番強調與周子揚只是朋友；周子揚公開宣示主權都得不到名份，再有讀者提供二人去年共度情人節的照片，周子揚又送花又送鑽石，證據確鑿。身在內地拍劇的陳楨怡潛水多時，趁新年在社交網出賀年po，再次喚起周子揚追擊，再踢爆她為人虛偽，為保形象大話連篇。