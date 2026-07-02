陳楨怡被指撞樣AI禁毒靚女「草草」親自回應高質改圖 自爆1個缺點不及佢
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懲教署早前推出AI禁毒女團引起全城熱議，當中成員「草草」被網民指與前港姐亞軍陳楨怡外貌極度相似，惡搞合成圖片瘋傳社交平台。陳楨怡日前出席活動時親自回應事件，她的反應令人意想不到！
陳楨怡親自回應撞樣AI女神「草草」
陳楨怡於30日出席無綫高層樂易玲生日派對時，被問及與AI禁毒女團成員「草草」撞樣一事。她笑言自己早已留意到相關討論，更被大量AI合成圖片「洗版」：「本身我都唔覺得似，但係啲網民好有創意，send咗好多AI合成嘅相就話兩姊妹，咁我就覺得『幾時影過呢啲相』，睇睇吓好似越來越洗腦。」她更大方表示不介意被惡搞，直言覺得網民創意十足，被指靚到似AI更感到開心。
陳楨怡自謙身材未夠班 拒絕推出寫真集
被問到會否趁年輕推出個人寫真集，陳楨怡坦言現階段未準備好：「我諗唔會，因為我自己對寫真好似都應該要……一定要好豐滿先可以影寫真。」她直言心理關口未能跨過，暫時不會考慮。不過她表示非常享受在社交平台分享美妝、穿搭和美食等日常生活，早前清理化妝品時更發現自己不知不覺間儲了大量粉底和唇膏，其中粉底數量最為誇張，不同顏色各有兩、三支。
《浪花男女》擔正主角陳楨怡 影壇發展漸入佳境
陳楨怡近年在影視圈發展穩步上揚，目前正參演天下一電影《浪花男女》並擔任主角之一，這已是她第二次參演天下一電影作品。她早前曾於賀歲片《臨時決鬥》中飾演張文傑秘書，雖然角色篇幅不算多，但已展現出其銀幕魅力。從港姐亞軍到電影主角，陳楨怡正一步步建立屬於自己的演藝版圖。
網民瘋傳對比圖 笑稱草草用陳楨怡生成
事件在網上持續發酵，不少網民將陳楨怡與「草草」的照片並排對比，笑言：「根本就是用陳楨怡來gen出來。」更有網民製作各種惡搞合成圖片廣泛流傳，稱二人為「兩姊妹」。
圖片來源：懲教署、IG@celina_harto、AI改圖、電影圖片資料或影片來源：原文刊於新假期