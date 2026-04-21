金像獎2026｜陳永業正式向江𤒹生道歉 意外無視JJ賈曉晨 網民怒轟「選擇性認錯」：攪到好似迫你就範
30年DJ讀錯MIRROR副隊長名字網民嘲諷自己都有業字
金像獎當晚最令人震驚的一幕，莫過於陳永業在介紹MIRROR三子姜濤、楊樂文和江𤒹生出場頒獎時，竟然將江𤒹生名字中的「𤒹」字錯讀成「畢」音。諷刺的是，「𤒹」字的正確讀音就是「業」，與陳永業本人名字讀音完全相同！網民立即炸鍋狠批：「你自己個名都有個『業』字，竟然會讀成『畢』，真係離晒大譜！」更有網民質疑：「做咗咁多年DJ都仲會犯呢種低級錯誤，真心覺得你琴晚嘅表現影衰其他同行！」這次失誤不僅讓現場氣氛瞬間凝固，更令大眾質疑其專業素養是否已經跟不上時代。
賈曉晨慘被認錯成衞詩雅報幕混亂令典禮蒙羞
甩漏事件並未就此結束，當女星賈曉晨介紹最佳電影《再見UFO》時，陳永業竟然在廣播中錯叫成衞詩雅，令現場一度陷入混亂。雖然有網民推測可能是工作程序表出現微調，但作為擁有30年經驗的專業報幕員，理應具備靈活應變的能力，而非死跟草稿無視台上的真實情況。觀眾紛紛怒轟其「離晒大譜」，認為這種認錯人的行為對台上嘉賓極之不尊重，嚴重打擊了金像獎作為國際性影壇盛事的專業形象。不少資深影迷形容，這種水平的報幕簡直是將原本隆重的典禮變成了一場充滿低級錯誤的笑話。
陳永業先稱少少沙石後被迫道歉網民不收貨
最令公眾憤怒的，並非失誤本身，而是陳永業事後的處理態度。典禮結束後，他最初在個人社交平台發文，不但沒有向受影響的藝人道歉，反而輕描淡寫地寫道：「遇到少少沙石」，毫無悔意的態度立即引發網民更大反彈。直到昨晚（19日）在輿論壓力下，陳永業才在社交平台發文道歉：「對於昨晚自己讀錯Anson Kong的中文名字，本人深感抱歉，在此向他說聲對不起！」然而，這份遲來的道歉卻暴露出更嚴重的問題——他竟然只向江𤒹生道歉，對同樣被無視的賈曉晨隻字不提！
選擇性認錯激怒網民被轟唔夠真心
陳永業的「選擇性道歉」立即引發網民更大怒火，紛紛留言狠批：「提多次陳生，Anson Kong全名係江𤒹生」、「感受唔到你嘅歉意，淨係覺得你免公關災難先delete咗個post」、「少少沙石啫唔駛道歉喎，你都唔覺得自己有錯，唔好攪到好似鏡粉迫你就範啦」。更有網民直指：「仲有賈曉晨小姐果一部分，相信同樣需要被重視。Btw 其實無人逼你道歉，唔需要作小人行徑只提及其中一位受影響人士。」網民普遍認為，陳永業這種只認部分錯誤的態度，反映出他根本沒有真心檢討，只是為了平息風波而被迫道歉。
業內人士網民齊聲討專業操守備受質疑
事件持續發酵，不少業內人士和網民都對陳永業的專業操守提出質疑。有網民留言：「做咗咁多年傳媒，冇公關都幾可悲，不過就係佢冇公關，所以先搞左單公關災難出嚟」、「佢係真心認錯就唔等咁多個鐘，傳媒出晒報導，又不斷俾人出post tag先至道歉」。整個事件從最初的「少少沙石」演變成全網討伐的公關災難，充分反映出態度比能力更重要的道理。