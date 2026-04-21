金像獎2026｜陳永業正式向江𤒹生道歉 意外無視JJ賈曉晨 網民怒轟「選擇性認錯」：攪到好似迫你就範

擁有30年廣播資歷的資深DJ陳永業，在《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮上演「連環甩漏」大翻車！先是將MIRROR副隊長江𤒹生的名字讀錯成「江畢生」，後又錯報賈曉晨為衞詩雅，令整個典禮變成尷尬災難現場。事後陳永業雖然發文道歉，但網民發現他竟然「選擇性認錯」——只向江𤒹生道歉，對同樣被無視的賈曉晨隻字不提，令公關危機進一步惡化！網民怒轟：「感受唔到你嘅歉意，淨係覺得你免公關災難先delete咗個post！」