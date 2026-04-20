金像獎2026｜報幕員陳永業甩漏不斷 30年資深DJ竟稱「少少沙石」拒道歉 網民怒轟唔專業

資深DJ陳永業在第44屆香港電影金像獎頒獎典禮上接連犯下離譜失誤，不但將MIRROR副隊長江𤒹生的名字讀錯成「江畢生」，更在賈曉晨出場時錯叫成衞詩雅，令全港觀眾目瞪口呆！事後這位擁有30多年廣播經驗的「資深DJ」竟在社交平台輕描淡寫稱只是「少少沙石」，完全沒有道歉意思，瞬間引爆網民怒火，紛紛狠轟其「唔專業」、「離晒大譜」！