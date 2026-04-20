金像獎2026｜報幕員陳永業甩漏不斷 30年資深DJ竟稱「少少沙石」拒道歉 網民怒轟唔專業
陳永業金像獎現場甩漏不斷 30年資歷瞬間破功
陳永業自2024年接替已故鄭啟泰擔任金像獎報幕員，本應憑藉其豐富的廣播經驗為典禮增色。豈料在第44屆頒獎禮上，這位1990年入行的「資深DJ」竟然接連出錯，先是在MIRROR三子姜濤、楊樂文和江𤒹生出場頒發「視覺效果」獎時，將江𤒹生的「𤒹」字讀成「畢」音，令現場氣氛頓時尷尬。更離譜的是，當賈曉晨準備出場時，陳永業竟然錯叫成衞詩雅，完全搞錯人物，令觀眾啼笑皆非。這些低級錯誤對於一個擁有30多年廣播經驗的專業主持人來說，簡直是不可饒恕的失誤。
江𤒹生名字讀錯成笑柄
江𤒹生作為MIRROR的副隊長，其「𤒹」字讀音為「業」，與陳永業的「業」字完全相同，但這位「資深DJ」竟然讀錯成「畢」音，令人匪夷所思。網民紛紛留言怒轟：「原來你做DJ？連MIRROR江𤒹生個名都唔知？」、「作為電台音樂節目資深DJ，對香港樂壇都應該會有少少認識？Mirror喎，真係連12個人嘅名都可以唔識？」更有網民諷刺指：「撞鬼，你自己個名都有業字喎」。這次失誤不但暴露了陳永業對本地娛樂圈的認識不足，更令人質疑其作為專業DJ的基本素養。
金像獎2026｜MIRROR三子頒獎現烏龍！AK江𤒹生變江「畢」生 網民爆笑惡搞
賈曉晨變衞詩雅 陳永業連續甩漏令典禮失色
除了讀錯江𤒹生名字外，陳永業更在賈曉晨出場時錯叫成衞詩雅，令現場出現混亂。網民指出這可能是因為rundown出錯，「應該係賈曉晨講電影之後係衛詩雅頒獎佢講早咗」，但無論如何都反映出陳永業準備不足和專業水準不達標。有網民直言：「明明係賈曉晨出場，佢就講咗梁雍婷同衞詩雅」，形容整個情況「離晒譜，好唔專業」。這些連環失誤令原本應該莊嚴隆重的金像獎頒獎典禮變成笑話，嚴重影響了典禮的專業形象。
陳永業事後輕描淡寫稱少少沙石 網民怒轟態度有問題
面對如此嚴重的專業失誤，陳永業在社交平台發文時竟然輕描淡寫地表示：「在自己狀態不佳情況下，遇上少少沙石，幸好總算順利完成。」這種毫無悔意的態度瞬間點燃網民怒火。有網民怒轟：「咁都叫少少沙石，我真係學咗好多嘢」、「你粒沙石幾大吓」、「火山咁大粒沙石」。更有網民直指：「你對自己都幾寬容，犯咗個咁低級嘅錯誤都可以當沙石咁帶過」，質疑其專業態度和職業操守。
網民狠批陳永業唔識道歉 要求正式認錯
陳永業的「少少沙石」論更被網民視為推卸責任的藉口。大量網民留言要求他正式道歉：「錯就認吧，仲要出個咁嘅post」、「sorry好難講？好好地認錯咪冇左件事lo」、「係咪應該要為你啲沙石道歉？」有網民更直言：「如果閣下以呢個態度去而對昨日專業上的錯誤，真係好唔專業」、「成年人唔好用狀態不佳做藉口，做錯就虛心認錯」。網民普遍認為陳永業應該為讀錯嘉賓名字一事正式道歉，而非以「狀態不佳」作為藉口。
專業DJ形象徹底崩塌 網民質疑金像獎選人標準
這次事件令陳永業30多年來建立的專業DJ形象徹底崩塌。網民紛紛質疑：「你可唔可以專業啲」、「你都幾唔專業」、「咁都叫少少沙石你平時係咪犯開大錯」。更有網民直指：「個job只係叫你讀字，又讀錯字又讀錯名」、「最基本要尊重既就係要讀岩人地個名」。事件也令外界質疑金像獎大會的選人標準，有網民建議：「希望你下次如果有機會再做大型活動，唔好再有咁多沙石」，暗示不希望再見到陳永業出現在重要場合。
2020年離巢TVB2024年開始負責金像獎報幕員
陳永業（Ariff Chan）曾為TVB前男藝員及資深節目主持，最為人熟知的是他在訪談節目《今日VIP》中的主持表現中的主持表現，其招牌對白「我真係學到好多嘢」更曾被王祖藍惡搞。他在2020 年 11 月底約滿後正式離開無綫電視。陳永業在TVB效力約十年，主要擔任《今日VIP》的主持。隨著該節目於 2020 年初停播，他在電視台的工作量大幅減少。他曾在訪問中提到，自己在 2019 年 12 月錄影完最後一集節目後，才被告知節目完結。
他在 2021 年 7 月重回香港電台 (RTHK)第五台，主持早晨音樂節目《自在早晨》，他於 2020 年投資開設了名為「Tech Channel」的製作公司。除了廣播工作，他亦有在幼稚園教導小朋友說話技巧及擔任配音工作。由於金像獎多年的御用報幕員鄭啟泰於 2024 年不幸離世，大會自第 42 屆（2024年）起邀請陳永業接棒，負責在頒獎嘉賓出場及宣讀提名名單時提供現場旁白。