43歲陳法拉突自爆家族廣州坐擁一條街 親戚瓜分真相惹質疑

43歲陳法拉近日為電影《贖夢》到廣州宣傳，期間接受訪問時突然自爆家族驚人背景，聲稱嫲嫲係廣州人，家族更在市中心擁有一條街的物業。不過她透露這些資產已被親戚瓜分，令人對其說法產生質疑，網民紛紛留言表達不同看法。