43歲陳法拉突自爆家族廣州坐擁一條街 親戚瓜分真相惹質疑
廣告
43歲陳法拉近日為電影《贖夢》到廣州宣傳，期間接受訪問時突然自爆家族驚人背景，聲稱嫲嫲係廣州人，家族更在市中心擁有一條街的物業。不過她透露這些資產已被親戚瓜分，令人對其說法產生質疑，網民紛紛留言表達不同看法。
陳法拉爆料家族廣州擁整條街物業
在宣傳訪問中，陳法拉詳細講述家族在廣州的物業情況。她表示「其實我屋企有人係廣州人，有屋喺廣州㗎！我嫲嫲係廣州人，佢係祖籍番禺，然之後佢喺廣州長大。」她更進一步透露家族資產的規模，指「我哋有啲屋喺市中心，唔知喺邊度呀，後尾就唔知去咗邊。」最令人震驚的是，她聲稱家族曾經擁有一條街的物業，但現在已經不知所蹤。
陳法拉稱家產被親戚瓜分無通知
談到家族資產的去向時，陳法拉語帶無奈地表示「其他啲親戚就分咗佢，好似有一條街就俾啲親戚分咗咁樣，分咗好多單位俾佢哋，就冇通知我哋，其實係我嫲嫲同佢阿哥兩個人嘅資產。」當被問及與這些親戚的關係時，她坦言「唔知點樣搵到佢哋」，並強調自己「其實係四分之一嘅廣州人」。整個訪問過程中，陳法拉對於家族資產的具體位置和現況都顯得模糊不清。
陳法拉從華姐出身轉戰荷里活發展
陳法拉在2005年參選華姐後正式入行演藝界，其後加入TVB發展多年，直至2013年約滿離開。近年她成功轉戰荷里活市場，憑藉Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》中的演出大大提升國際知名度，工作機會不斷增加。內地出生的她在14歲時跟隨家人移民美國，這次回到廣州為新電影宣傳，也讓她有機會談及自己與廣州的淵源。
網民質疑陳法拉說法真實性
訪問影片在社交平台流出後，引起網民熱烈討論，不少人對陳法拉的說法表示懷疑。有網民留言「你說的分是被親戚分了，還是被那些人分了」，質疑她對事件的描述不夠清晰。另有網民指出「奶奶跟哥哥的資產好難留到你這代」，認為按照傳統家族資產分配方式，很難輪到她這一代。更有網民直言「你講晒啦。全部無從考證的遠房家事」及「舅公分家產 點到外姓人分？」，對整個故事的真實性提出質疑。
圖片來源：微博、IG@acfalachenfala、ig@falachenfala、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期