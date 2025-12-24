陳法拉黑絲現身地鐵站 分享貼地日常 新短片驚喜加入廣東話對白
陳法拉黑絲亮相退役地鐵站時裝騷
陳法拉獲邀出席品牌設計師Matthieu Blazy於紐約下城區退役地鐵站Bowery Station舉行的首個工藝坊Métiers D’art系列時裝騷。身穿黑絲造型的法拉對這次獨特體驗讚不絕口，她表示「這是自己感受最震撼的一個騷，整個騷戲劇性很強，看到不同年代、不同角色的人物出現，就像紐約的縮影。看到服裝的刺繡工藝，印象亦非常深刻。」這個在廢棄地鐵站舉行的時裝騷別具創意，將時尚與城市文化完美融合。
陳法拉分享紐約地鐵日常體驗
近年定居紐約的陳法拉透露，地鐵已成為她日常出行的主要交通工具。她坦言「因為趕時間，搭地鐵會比較方便，所以有時會穿著得隨意些，有時又會著得正裝一點，就好似今次的時裝騷一樣。」法拉更從地鐵的日常觀察中獲得創作靈感，她說「在地鐵入面有着各種形形式式的人，看到很多人生百態，有時會給到自己不同的靈感。」這種貼地的生活體驗讓她對紐約這個國際大都會有更深層的理解。
陳法拉讚紐約文化藝術氛圍濃厚
被問到覺得紐約最迷人的地方，陳法拉認為是這裡豐富的文化藝術交集。她解釋「這裏有很多不同的藝術家，例如畫家、舞蹈家、演員等，他們來自世界各地，都帶着一種夢想或者想尋找一些自己的夢想，就像自己一樣，在這裏學習戲劇，然後希望繼續做演員。」法拉特別欣賞紐約的藝術氛圍，她補充「在紐約很容易接觸到不同的藝術，每日都有百老匯表演、不同的展覽等等，是一個文化很豐富的地方。」這種多元文化環境正好配合她的演藝發展需要。
陳法拉新短片作品加入廣東話對白
陳法拉透露即將開拍再次自編自導的短片作品，並親自參與各個製作環節。她表示「短片每個部門的工作自己都會參與，包括服裝、攝影、道具等等，每天不停開會。」這次短片的特別之處在於語言運用，法拉興奮地說「今次短片特別的地方，就是有英文亦有廣東話，故事內容遲些再和大家分享，希望下年可以放映。」這個雙語元素的加入令人期待，相信能為觀眾帶來不同的觀影體驗，同時展現她作為創作人的多元化才能。