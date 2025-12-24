陳法拉黑絲現身地鐵站 分享貼地日常 新短片驚喜加入廣東話對白

陳法拉日前獲日前獲品牌Chanel邀請，出席於紐約下城區退役地鐵站舉行的特別時裝騷，黑絲造型登場的她形容這次體驗極為震撼。定居紐約的法拉透露，地鐵已成為她日常生活的一部分，更從中獲得不少創作靈感，而她即將推出的全新短片作品更有驚喜元素。