43歲陳法拉進軍荷里活反呻冇工開？驚爆「香港冇人搵我」：我又唔貴

現年43歲、已成功躋身荷里活的陳法拉，近日現身澳門出席活動時竟大吐苦水，驚爆在香港影圈竟然無人問津！她更罕有地公開談及片酬問題，親自澄清自己「唔係貴」，言論一出即時引起外界極大關注，究竟是甚麼原因讓這位國際級女星在香港面臨無戲可拍的窘境？