43歲陳法拉進軍荷里活反呻冇工開？驚爆「香港冇人搵我」：我又唔貴
現年43歲、已成功躋身荷里活的陳法拉，近日現身澳門出席活動時竟大吐苦水，驚爆在香港影圈竟然無人問津！她更罕有地公開談及片酬問題，親自澄清自己「唔係貴」，言論一出即時引起外界極大關注，究竟是甚麼原因讓這位國際級女星在香港面臨無戲可拍的窘境？
陳法拉澳門公開呻冇戲拍
陳法拉最近為宣傳與哥連費路（Colin Farrell）合作的電影《小人物之歌》而亮相澳門國際短片節，當被問及會否再拍港產片時，她語出驚人地表示非常渴望，但卻苦無機會。法拉直言：「香港冇人搵我拍戲，我又唔係貴喎！」她更強調地理距離和時間都不是問題，誠意十足地表示：「好似今日坐飛機返嚟，十幾小時返嚟都唔係問題。」這番公開的求職宣言，似乎是希望能打破外界對她「升呢」後難以合作的印象，積極向香港電影圈招手。
陳法拉首執導筒轉戰幕後
雖然陳法拉暫時未有香港的演出機會，但她的事業並未停步，反而迎來新挑戰。她透露自己首部自編自導的獨立電影將於12月中正式開拍，整個籌備過程已接近一年。不過，她笑言自己不會親身上陣，因為戲中主角都是20歲以下的少女，更開玩笑說若時光倒流20年才會考慮。她認為演員與導演崗位雖大不同，但同樣講求合作精神，並對自己的執導能力充滿信心，展現出多才多藝的一面。
陳法拉為家庭甘願做空中飛人
事業得意之餘，陳法拉亦非常重視家庭生活，坦言一對仔女現時仍非常黐身，自己亦極為享受親子時光。為了平衡工作與家庭，她不惜頻繁地長途飛行，例如在澳門活動結束後，她會先飛回紐約見子女，即使只停留十多個小時，便要再飛往歐洲工作。當被問到會否再生育時，她堅決表示不會，但強調會繼續演戲賺錢養家，更笑言：「我冇資格做導演養家，要繼續做演員賺錢。」再次流露出對演戲的熱愛與承擔。
網民熱議法拉叫價嚇走導演
陳法拉一番「冇人搵」的言論，迅速在網上引發熱烈討論。不少網民揣測，是否因為她已是荷里活巨星，其國際級的地位和光環讓香港的導演和製片人望而卻步，擔心她叫價太高或難以駕馭。不過，隨著法拉親口澄清「我又唔係貴喎」，許多粉絲都認為這是她向香港電影圈釋出的最大善意，紛紛留言表示支持，希望各大導演能把握機會，讓觀眾能再次於香港的大銀幕上欣賞到她的精湛演技。
圖片來源：《衝上雲霄II》劇照、東方新地、IG@acfalachenfala資料或影片來源：原文刊於新假期