愛回家之開心速遞｜陳浚霆外遊遇恐佈感染毀容 預告或缺席結局聚會

憑無綫處境劇《愛回家之開心速遞》風少一角入屋的陳浚霆，近日遠赴法國旅行時發生意外，滿佈全身的恐怖紅疹更引發進食困難及連串併發症。目前他已緊急停工並返回香港入院接受治療，醫生建議最快8月9日復工，隨時缺席全員於周五（7日）到沙田新城市廣場與觀眾一齊睇大結局的活動。