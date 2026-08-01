愛回家之開心速遞｜陳浚霆外遊遇恐佈感染毀容 預告或缺席結局聚會
陳浚霆歐洲行山被咬慘遭恐怖紅斑蔓延全身
事發於日前一趟法國遠足行程，陳浚霆在行山期間不慎被植物割傷並遭不明昆蟲叮咬。半夜時分雙手突然奇癢無比，驚醒後發現手部已佈滿紅腫水泡，隨後密集式紅疹迅速蔓延至臉頰及腳部等全身各處。最嚴重時更出現舌頭嚴重腫脹及喉嚨劇痛等敏感併發症狀，令他連吞嚥清水都感到極度困難，最終在法國及比利時兩地緊急前往醫院急症室求醫，可惜當地醫生僅視作一般昆蟲咬傷處理並建議配藥了事，病情一直未見起色。
風少越洋發文交代最新留院搶救病況
陳浚霆飽受病痛折磨後返回香港求診，隨即被轉介至醫院留醫，並於社交平台親自講述這段驚險經歷。他上載了一張用手掩著口罩額頭與雙手佈滿駭人紅疹照片，並寫道：「對唔住，由於整個旅程由於都在診所病床或醫院渡過，沒有時間買手信，如果大家問我買咗咩手信俾你哋，我的平安歸來就是你的手信哈哈哈哈哈」同時他亦向外界致歉並報平安，強調自己會努力對抗病魔：「暫時要同大家say拜拜，醫生話我最快要8月9號（希望可以早啲）先可以同大家見面！我會盡力爭取，多謝大家支持！」
亂服各路好友平安藥恐成陳浚霆惡化關鍵
這宗意外背後其實涉及一個經常被旅客忽略致命盲點，香港主診醫生經檢驗後推測病情急劇惡化未必單純源於昆蟲叮咬。據悉他在發病期間服用大量由身邊好友慷慨餽贈不同種類平安藥，多種藥物混合服用極可能產生了嚴重藥物敏感反應，導致情況雪上加霜。為確保能盡快康復及避免臉部留下疤痕，他必須全面停工專心休養，不僅無奈取消了近期《愛回家之開心速遞》宣傳活動，就連下周原定出發前往內地進行拍攝工作亦被迫全數押後。
網民及眾多圈中好友湧入留言集氣盼風少復出
事件曝光後引發大批網民高度關注與熱議，不少觀眾對他仍心繫工作的專業態度大感心酸。大量粉絲湧入其社交平台留言慰問，當中有網民驚嘆「睇見啲紅疹都覺得恐怖真係要小心用藥」、「平安藥亂食真係會變致命毒藥」。除了網民齊心集氣外，蘇韻姿、莊思敏、傅嘉莉、何廣沛及陳曉華等多位圈中同行亦紛紛送上祝福，期盼他能順利渡過難關，以最佳狀態再度重返劇組與觀眾見面。
網民：靈體出席也OK，仲好符合元祖設定
不過，面對風少極大機會缺席大結局聚會，一眾《愛回家》鐵粉就發揮幽默感，笑指就算他去不到現場，「靈體出席也OK，仲好符合元祖設定！」原來在劇集初期（第2集），風少曾遭遇嚴重車禍，導致靈魂出竅，靈魂陰錯陽差被吸入熊樹仁（單立文飾）的相機中，隨後以鬼魂身份跟著回到熊家活動。網民笑稱如果風少以「靈體」形式參與結局聚會，絕對是完美首尾呼應，非常有心思！大家亦期盼他能順利渡過難關，早日以最佳狀態再度重返劇組與觀眾見面。