跳祭少女放飛假期｜陳海寧何洛瑤Sica拍攝受盡折磨 驚爆日本特訓暗黑內幕
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ViuTV全新旅遊節目《WeWa卡玩轉地球 呈獻 跳祭少女放飛假期》即將於下星期一首播，兩位主持陳海寧（Isabella）與何洛瑤（sica）赴日展開連串特訓。昨日兩人在宣傳活動上親自拆解被製作組強迫落田兼做苦工背後真相。這場原以為充滿青春活力的悠閒祭典之旅最終演變成一場挑戰體能極限與心理質素殘酷考驗。
跳祭少女放飛假期記者會即場大晒毛筆字全場爆笑
昨日兩位主持現身為即將播出之節目進行宣傳造勢活動，大會特意安排一個考驗環節以重溫旅程點滴。Isabella與sica即場展示於日本熊野毛筆祭中所學到書寫毛筆大字絕技。兩名少女一邊揮毫一邊瘋狂回想當時種種蝦碌畫面，兩人在台上不斷互相取笑對方手勢與筆法。
陳海寧何洛瑤分享被迫做巫女掘番薯辛酸
談及被公司選中參與今次拍攝行程，兩人坦言事前完全未預料到過程會如此艱辛。她們大爆在正式獲准參加祭典前必須先通過千奇百怪職人考核，當中包括體驗傳統巫女工作以及親自落田掘番薯。Isabella與sica齊聲表示：「製作組安排全部都係超級花費體力勞動，我哋真係歷盡艱辛先攞到參與祭典資格。」
走訪廣島石川縣挑戰考取職人認可證資格
節目定於7月27日起逢星期一至五晚上10時30分播出，主要記錄兩名少女前往日本廣島與石川縣深入探索在地傳統文化。整趟旅程主打由零開始見證祭典誕生過程，主持由抬橋去到製作祭典飯盒都要全程落手落腳處理。製作組更於旅程中安排她們挑戰考取不同傳統工藝職人認可證。
網民留言期待兩名主持擦出破格搞笑火花
記者會片段流出後隨即在各大網上討論區引發熱烈討論，不少觀眾都對這對新穎組合抱有極大期望。有忠實粉絲留言表示：「見到sica同Isabella一齊已經覺得肯定會嘈到拆天，超級期待首播！」另外亦有網民讚賞節目主題夠新鮮，指出：「平時睇旅遊節目多數飲飲食食，今次要落手落腳搞祭典真係好有新鮮感。」
資料或影片來源：原文刊於新假期