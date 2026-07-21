跳祭少女放飛假期｜陳海寧何洛瑤Sica拍攝受盡折磨 驚爆日本特訓暗黑內幕

ViuTV全新旅遊節目《WeWa卡玩轉地球 呈獻 跳祭少女放飛假期》即將於下星期一首播，兩位主持陳海寧（Isabella）與何洛瑤（sica）赴日展開連串特訓。昨日兩人在宣傳活動上親自拆解被製作組強迫落田兼做苦工背後真相。這場原以為充滿青春活力的悠閒祭典之旅最終演變成一場挑戰體能極限與心理質素殘酷考驗。