36歲陳渃晴展現人妻誘惑 高衩泳裝驚現「不科學Body」

36歲陳渃晴昨日在社交平台大曬馬爾代夫度假泳裝照，以寶藍色高衩泳衣盡展生完兩胎後依然零贅肉的火辣身材，慶祝與餐飲才俊老公Joe Wong結婚10周年。一張無邊際泳池放閃照配上感性告白，令網民直呼身材管理堪稱「最強辣媽」級別。