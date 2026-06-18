36歲陳渃晴展現人妻誘惑 高衩泳裝驚現「不科學Body」
廣告
36歲陳渃晴昨日在社交平台大曬馬爾代夫度假泳裝照，以寶藍色高衩泳衣盡展生完兩胎後依然零贅肉的火辣身材，慶祝與餐飲才俊老公Joe Wong結婚10周年。一張無邊際泳池放閃照配上感性告白，令網民直呼身材管理堪稱「最強辣媽」級別。
陳渃晴寶藍色高衩泳衣盡騷逆天長腿
陳渃晴在社交平台分享的照片中，她身穿一件寶藍色高衩連身泳衣，坐在無邊際泳池邊大方展示玲瓏浮凸的3D身材曲線與白滑長腿，老公Joe Wong從後緊緊擁抱，池中漂浮著精緻的浮水早餐，背景是一望無際的碧海藍天。她甜蜜留言：「佢跑得唔快，但追到我就得，眨個眼，就十年。」短短一句話道盡十年婚姻的恩愛默契，二人特意放低兩個囝囝飛往馬爾代夫享受久違的二人世界。
陳渃晴感性告白十年婚姻甜蜜依舊
陳渃晴在貼文中以輕鬆幽默的口吻回顧夫妻攜手走過的十年歲月，字裡行間流露出對老公的愛意與感恩。Joe Wong作為餐飲界才俊，婚後一直低調支持太太的事業發展，兩人育有兩名兒子Jaden及Klayton，一家四口定居於獨立屋，生活幸福美滿。今次結婚周年特別安排遠赴馬爾代夫慶祝，足見二人對這段婚姻的重視與珍惜。
前TVB閒角離巢後憑真人騷逆襲翻身
現年36歲的陳渃晴（原名陳亭嘉）畢業於無綫第24期藝員訓練班，曾在TVB效力5年，期間參演超過50部劇集，包括《怒火街頭2》及《點金勝手》，但大多只是無名閒角。她於2014年毅然離巢，2018年參加ViuTV真人騷節目《Good Night Show 廣告女皇》成功翻紅，其後轉型為全職KOL，憑著時尚健康形象大受品牌青睞，事業發展比在TVB時期更上一層樓。嫁入豪門後的她並無因安逸生活而鬆懈，反而對身材管理極其嚴格，經常在社交平台展示零贅肉的完美體態。
網民驚嘆兩子之母身材竟然完勝少女
泳裝照曝光後隨即引來大批網民留言，不少人對陳渃晴生完兩胎後仍能維持如此火辣的身材表示震驚，紛紛留言大讚「生咗兩個仔身材仲好過未生」、「36歲兩子之母呢個body真係犯規」、「老公實好幸福」、「呢個腰臀比例根本係教科書級別」。亦有網民對二人十年婚姻依然甜蜜表示羨慕，直言「有愛有錢有身材，人生贏家」，更有人笑稱Joe Wong是「全港最幸福老公」。
圖片來源：ig@kakachan_0827資料或影片來源：原文刊於新假期