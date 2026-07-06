32歲陳漢娜突捲中學欺凌指控 接連爆料內容震驚網民反應兩極

現年32歲的陳漢娜（Hanna）近日突然捲入校園欺凌風波，有網民在社交平台Threads上公開點名指控，聲稱中學時期曾遭到她欺凌，隨後更引出第二名網民加碼爆料，指控內容涉及踩書包、扔飯盒甚至指使男友動手打人。事件迅速在網上發酵，但至今陳漢娜本人仍未現身回應。