32歲陳漢娜突捲中學欺凌指控 接連爆料內容震驚網民反應兩極
首名爆料者控訴陳漢娜違規養倉鼠嫁禍同學
一名自稱是陳漢娜中學同學的網民在Threads上以英文發長文，開名直指「Hanna Chan」及其原名，表示自己至今仍無法放下當年被欺凌的經歷。該網民憶述，陳漢娜當年曾在學校違規飼養倉鼠，但東窗事發後卻將責任推卸，誣陷是該網民所養。爆料者坦言這段經歷留下極大陰影，每當在新聞中看到關於校園欺凌的報道，痛苦回憶就會湧上心頭。帖文一出隨即引起大量網民關注，留言區迅速湧入過百則討論。
第二名網民加碼指控踩書包扔飯盒搵男友打人
正當「倉鼠事件」引起關注之際，帖文下方再有另一名網民加入爆料行列，且指控內容更為嚴重。該網民留言聲稱：「陳漢娜中學欺凌過我，踩我背包，扔我盒飯落垃圾桶，笑我係單親家庭，仲搵佢男朋友嚟打我，你做過呢啲事都仲敢出嚟做明星」，字裡行間充滿憤怒。兩宗指控接連曝光，令事件性質急速升級，由單一控訴演變成多人指證的局面。
金像獎新人曾赴日花光六位數積蓄患抑鬱症
陳漢娜畢業於香港理工大學廣告設計系，因被攝影師發掘而入行做模特兒。2018年她憑電影《殺破狼·貪狼》中與古天樂合作的出色表現，獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」，演技備受肯定。她曾透露2017年隻身到日本體驗生活並尋找模特兒工作機會，結果花光了六位數字積蓄，更因龐大壓力患上抑鬱症。捱過低谷後她近年參與多部ViuTV劇集，逐漸成為影壇及廣告界新貴，如今卻面臨出道以來最大的公關危機。
網民反應兩極有人力撐有人質疑掀羅生門
面對突如其來的指控，網民反應呈現兩極化。有大批網民要求爆料者提供實質證據，例如班相或舊照片，認為單憑片面之詞難以令人信服，直指「冇證據就係任人噏」。爆料網民則回覆解釋：「當年不可以帶電話返學校，冇機會拍照」，更指他們就讀的中學已於去年結業停辦，連學校網頁都已關閉，難以尋找昔日紀錄。另一邊廂，亦有網民力撐爆料者，認為「受害者肯企出嚟已經需要好大勇氣，不斷苛求證據係二次傷害」，目前大眾正持觀望態度，等待陳漢娜本人正式回應。