陳瀅金髮新造型被野生捕獲 竟被指成個瘦晒更撞樣1女優？網友1句話釣出本尊
金髮陳瀅 親回網友留言
陳瀅最近在一次活動中展示了她的新造型，一頭金髮讓她看起來與以往大不相同，引來了不少網友的討論。有網友在社交平台上分享了她的照片，並留言稱讚她「好靚啊！」
更有不少網友大讚她的新髮型：「好鍾意呢個新髮色！勁襯你」、「金毛超靚超索，後生咗10年」、「這個髮色好襯佢，黑色有時反而會顯得沒精神」等。
其中有位網友留言說：「好像能慢慢get到她的顏值了！」竟引來陳瀅本尊親回了一個代表「嘿嘿」的表情圖案，令網友非常驚喜！
陳瀅被指撞樣素海霖
有網友就指陳瀅的身形纖瘦了不少：「瘦咗」、「成個瘦晒」、「瘦了好多！」有網友就反駁指陳瀅只是上鏡顯肥，其實真人靚過上鏡：「她是典型不上鏡，現實中確實漂亮！」、「真人其實好瘦」、「真的好美，而且皮膚超好。」
也有網友直指她與港產AV女優「繪麗奈」素海霖撞樣：「呢個係繪麗奈」、「又真係有啲似！」
陳瀅不介意與周嘉洛一同受訪
此外，陳瀅與周嘉洛近來姊弟戀升溫，更進展到同居試婚，但在活動上，兩人卻零互動，也未有合照，雙方經理人更拒絕他們一齊接受傳媒訪問，被猜測有所避忌。
提及此事，陳瀅就表示她不介意與周嘉洛一起受訪，但強調目前她將重心放在事業上。周嘉洛也表示他不介意與陳瀅一同受訪，但會聽從公司的安排。
事後陳瀅也有貼出與周嘉洛及朱敏瀚的三人合照，力證兩人關係並未受緋聞影響。
周嘉洛與陳瀅舊愛何猷亨同場相遇零尷尬
近月陳瀅和周嘉洛被指姊弟戀升溫，日前周嘉洛去睇五月天演唱會時，被發現同陳瀅舊愛何猷亨同場相遇，亦引起網民熱議，兩人的互動更被網民下，何猶亨被指主動搵周嘉洛及朱敏瀚傾偈，之後更一同合照，似乎雙方都零尷尬，對此網民紛紛大讚：「果然大方」、「睇嚟何猷亨好睇得開」、「咪新歡舊愛同場」、「其實都隔咗咁多年，有咩好介懷！」
周嘉洛以7字形容與陳瀅關係 認上對方香閨但強調1事 惹網民質疑
周嘉洛早前被傳媒影到多次被見到進出緋聞女友陳瀅的香閨，甚至深夜仍未離開，引來大家猜測兩人之間的姊弟戀是否已升溫，並進入同居試婚的新階段！近日周嘉洛出席活動，就親自解答了這個問題，並以7字形容二人的關係，但竟惹來網民質疑。
周嘉洛 拒認單獨上陳瀅香閨
在出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動時，周嘉洛被問及與陳瀅有冇發展機會，他只回答：「暫時係好好朋友。」並未否認兩人有進一步發展的可能性，但就強調冇單獨上過陳瀅的香閨，指每次上去都係一大堆人一齊去，他亦冇猶如住客般自出自入的權限。
否認在陳瀅香閨過夜
對於被媒體捕捉到的他頻繁出入陳瀅住所的情況，周嘉洛解釋只係去食飯，強調現場不只得他一個人，還有其他朋友，並大讚陳瀅煮的住家飯好食。對於有否在陳瀅家中過夜的問題，周嘉洛回答：「絕對有走到！」表明並未有在陳瀅家中留宿。
網民質疑：唔使過夜都可以開餐
對於周嘉洛的解釋，有網民讚他：「回應係幾得體。」但也有網民指他「講多咗」，質疑道：「心虛到，人哋問你有無過夜，你答無就得，咩叫有走到」、「日頭都可以做嘢」、「第二日走都係走，佢無講錯㗎喎」、「唔使過夜都可以開餐」、「食完就返屋企」等。
周嘉洛傳入住陳瀅香閨過夜疑同居試婚
TVB正在上位中的35歲花旦陳瀅和29歲小生周嘉洛，自2022年就因合作拍攝《痞子殿下》而傳出姐弟戀，早前周嘉洛更被傳媒拍到頻繁出入陳瀅位於佐敦的豪宅，令人猜測兩人的戀情是否已進入同居試婚的新階段！
其實早在2022年，周嘉洛已曾被拍到鬼祟到訪陳瀅香閨，但後來周嘉洛否認戀情，更指不介意傳緋聞，因為有助劇集宣傳。
疑似同居證據浮出水面
據報導，原本住在將軍澳居屋的周嘉洛，被發現連日拍完新劇《正義女神 Themis》後，都自行駕車前往陳瀅位於佐敦的豪宅，行為儼如屋苑住客般長驅直入，並且到深夜都未曾離開。
早前情人節宣傳《痞子無間道》後，兩人更到另一地方悄悄「蜜會」，這些跡象都顯示兩人的關係已經超越了普通朋友。對此，陳瀅早前接受訪問時，曾表示自己仍是單身，並感謝身邊有不少好朋友，似乎對於與周嘉洛的關係，她選擇保持低調。
攬實陳瀅合照疑公開放閃
去年10月陳瀅35歲生日，在她分享的生日船P照中，除了個人照和大合照，仲影了不少即影即有靚相，並以九宮格模式曬出這些相片，當中有張合照被她放在正中間，就是她被緋聞男友周嘉洛攬到實的合照，令網民猜測她有意公開宣示主權。
JW助攻洩甜蜜慶生照
此外陳瀅好友JW（王灝兒）亦有分享為她慶生的照片，當中見到《痞子殿下》4位主角陳瀅、JW、周嘉洛和朱敏瀚重聚，陳瀅和周嘉洛亦有頭貼頭合照，在四人外出食飯慶祝時，亦坐埋同一邊。