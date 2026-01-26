35歲陳瀅孖緋聞男友睇BLACKPINK 親密合照曝光戀情傳足一年
廣告
35歲TVB花旦陳瀅與圈外緋聞男友Howie高調現身BLACKPINK香港演唱會，兩人親暱合照完全零避嫌，更被網民發現這段戀情已經傳足一年！陳瀅在社交平台大方分享與男友的甜蜜時刻，從沖繩旅行到演唱會約會，每次出現都形影不離，令外界猜測兩人關係是否已經穩定發展。這次演唱會合照中，陳瀅頭靠著Howie肩膊自拍，親暱程度令人咋舌，究竟這對緋聞情侶何時會正式公開戀情？
陳瀅化身BLACKPINK小粉絲興奮跳唱
韓國人氣女團BLACKPINK於1月24至26日一連三天假啟德體育園主場館舉行演唱會，引起全城熱潮。身為韓團粉絲的陳瀅當然不會錯過，她特意穿上粉紅色外套配黑色小背心，頭戴太陽眼鏡的造型完全配合BLACKPINK主題。片段中見陳瀅心情極度興奮，跟著音樂跳舞唱歌，完全投入其中的模樣十分可愛。她在社交平台貼出多段影片分享當晚的精彩時刻，可見對這次演唱會的重視程度。
Howie突然亂入鏡頭陳瀅笑得更開懷
當日陳瀅除了與好姊妹JW王灝兒結伴現身，更高調與圈外緋聞男友Howie同行觀看演唱會。兩人表現得十分親暱，當陳瀅在台前合照時，Howie突然「亂入」鏡頭，令她笑得更加開懷燦爛。最令人注目的是陳瀅更大方貼出兩人的單獨合照，相中可見她負責自拍，頭部幾乎向後靠著Howie的肩膊，親暱程度完全沒有避嫌。這種毫不掩飾的親密舉動，令網民紛紛猜測兩人關係是否已經非常穩定。
沖繩婚禮同行頭貼頭合照零避諱
其實這並非陳瀅第一次公開與Howie的合照，早在2024年11月時陳瀅到沖繩出席友人婚禮，Howie亦有同行作伴。當時流出的照片中可見，陳瀅與Howie頭貼頭親暱合照，姿態甜蜜得如熱戀情侶一般，完全零避諱緋聞傳言。兩人更一同在沖繩吃喝玩樂，從各種細節都能看出感情非常要好。這次沖繩之旅可說是兩人關係的重要里程碑，亦令外界開始關注這段緋聞戀情的發展。
圖片來源：IG@missjni資料或影片來源：原文刊於新假期