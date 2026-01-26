35歲陳瀅孖緋聞男友睇BLACKPINK 親密合照曝光戀情傳足一年

35歲TVB花旦陳瀅與圈外緋聞男友Howie高調現身BLACKPINK香港演唱會，兩人親暱合照完全零避嫌，更被網民發現這段戀情已經傳足一年！陳瀅在社交平台大方分享與男友的甜蜜時刻，從沖繩旅行到演唱會約會，每次出現都形影不離，令外界猜測兩人關係是否已經穩定發展。這次演唱會合照中，陳瀅頭靠著Howie肩膊自拍，親暱程度令人咋舌，究竟這對緋聞情侶何時會正式公開戀情？