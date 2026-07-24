34歲陳瀅連續兩個月海島豪遊 當眾「剝衫」片流出 網民驚呼：到底邊個揸機？
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34歲藝人陳瀅近日無縫接軌飛往馬爾代夫度假，更在社交平台震撼發布一段海邊脫衣性感短片。片中她毫不吝嗇展示美好身段，瞬間令網絡討論度徹底沸騰。這段充滿女友視角親密畫面意外令拍攝者神秘身份呼之欲出。
陳瀅馬爾代夫夕陽下脫下白T恤
陳瀅今個月前往旅遊勝地馬爾代夫享受陽光與海灘，並在個人Instagram帳戶大派福利。從最新曝光短片可見，她原本穿上一件簡約純白T恤站在清澈海水中，背後映襯壯麗夕陽絕景。隨後她對著鏡頭展露甜美笑容，並即場將外衣完全脫下，露出內裡隱藏黑白斑點性感比堅尼。她全身濕透且隨意披散長髮，於夕陽餘暉下在水中盡情奔跑與潑水。
當事人高調公開水著連環圖派福利
面對大眾對性感片段高度關注，當事人未有刻意降溫，反而繼續在社交平台上傳多張水著連環圖。她大方展示度假村絕美環境，讓粉絲一睹頂級水上屋全景。影片及照片中紀錄了她在水中轉圈玩樂時刻，更全方位捕捉日落時分橘紅色霞光打在海面場景。她連續兩個月無間斷在網絡上分享豪華行程細節，直接向大眾公開每一段旅程具體住宿設施。
梁芷珮曾拍潮什麼介紹同款豪華別墅
翻查資料顯示，今次造訪馬爾代夫Club Med Kani度假村早於2000年開業，並在2016年完成大型升級裝修。全景水上屋套票每人由14,399元起跳，節目主持人梁芷珮亦曾於2022年帶同家人為《潮什麼》系列取景入住。而上月尾陳瀅才剛結束加勒比海南部阿魯巴豪華之旅，當時入住Renaissance Wind Creek Aruba Resort大人專屬無邊際泳池房型，旺季每晚房價高達1,000美元以上。
網民留言瘋狂洗版尋找神秘掌鏡人
這段充滿視覺衝擊力海邊戲水片段曝光後，大批網民隨即湧入留言區熱烈討論。不少留言直指畫面充滿女友視角，紛紛大讚「極度誘惑」以及「女神太邪惡」。同時亦有忠實粉絲對這趟豪華旅程拍攝細節充滿好奇，瘋狂留言追問「到底邊個揸機」及「視角太親密了吧」。另外亦有部分人對她連續兩個月高端豪遊表達感受，直接在帖文下方留言寫出「陳瀅真係識歎，睇到我哋好羨慕啊」。
資料或影片來源：原文刊於新假期