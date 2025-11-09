陳煒自爆47歲曾擔心無人要 感激被老公1事打動 網民：遇上對人唔易

51歲陳煒接受電台訪問時坦言，當年47歲的自己，遇上現任老公陳國強醫生前，曾經對感情完全心死，更用工作麻醉自己避免胡思亂想。這位前亞姐冠軍分享了從首段婚姻失敗到重獲幸福的心路歷程，當中母親的一句話成為她人生轉捩點，而老公的貼心舉動更令她感動不已。