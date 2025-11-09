陳煒自爆47歲曾擔心無人要 感激被老公1事打動 網民：遇上對人唔易
51歲陳煒接受電台訪問時坦言，當年47歲的自己，遇上現任老公陳國強醫生前，曾經對感情完全心死，更用工作麻醉自己避免胡思亂想。這位前亞姐冠軍分享了從首段婚姻失敗到重獲幸福的心路歷程，當中母親的一句話成為她人生轉捩點，而老公的貼心舉動更令她感動不已。
47歲感情心死用工作麻醉自己
陳煒在雷霆881《星光背後》節目中透露，當年拍《法證先鋒IV》時透過黃智賢認識陳國強醫生，但當時的她已對愛情不抱任何希望。她坦白說：「識我老公時已經47歲，嗰時好灰，感覺47可能真係無人要啦，感情無任何諗法，所有時間畀晒工作，用工作麻醉自己，唔好有時間諗嘢。」這番話道出了不少熟女的心聲，年過40後對感情的無奈和絕望。
陳國強醫生親自送藥送粥打動芳心
兩人的感情始於一次意外，陳煒某日經痛到休克，頭暈全身冒冷汗，於是致電陳醫生詢問應該服用什麼藥物。她回憶當時情況：「結果到中午，佢走咗嚟我屋企送藥，同埋送咗碗粥，覺得佢真係關心我喎，先至慢慢開始。」這個貼心舉動成為兩人感情的起點，證明真正的關懷往往體現在細微之處。由於雙方都曾經歷離婚，更加珍惜這段得來不易的感情。
母親金句「如果唔啱分開啦」成人生轉捩點
陳煒分享了母親對她人生的深遠影響，特別是在她首段婚姻出現問題時。當年她隨台灣丈夫移居當地，但婚姻亮起紅燈，她一直強顏歡笑從未向父母訴苦。直至2009年母親患肝癌，她接母親到台灣治療，母親親眼目睹他們的相處情況後說出金句：「如果唔啱，分開啦。」這句話令陳煒瞬間醒覺，她說：「聽到佢呢句，突然覺得佢好豁達，唔似以往我心目中忍耐爸爸嘅媽咪，所以最後我決定同前夫分開，都係因為媽媽呢句說話而釋懷。」
網民大讚陳煒狀態極佳羨慕真愛
陳煒的分享引起網民熱烈回應，不少人為她找到真愛而感到高興。有網民留言表示：「可以遇上對的人，對好多嚟講，都唔係易事」、「有時去佢老公診所睇醫生，都會見到煒哥」。更有網民大讚她的狀態，留言說：「有幾多個成50歲嘅女人好似佢咁fit同狀態咁好架！」不少人都羨慕她能在人生下半場找到如此貼心的伴侶，特別是老公在她父親患病期間的悉心照料，更顯示出真正的愛屋及烏。
圖片來源：IG@alicechanwai資料或影片來源：原文刊於新假期