陳煒自爆被後生男追求 網民猜測係呢位「富二代」歌手 起底當年心動證據
陳煒節目中自爆被後生男演員追求惹熱議
陳煒在《夫妻肺片》節目上大方分享往事，透露自己拍劇期間曾被比自己年輕很多的男藝人追求，對方不斷以甜言蜜語試探，但她就明確表示自己接受不到姊弟戀。煒哥在節目中提到：「語言上好多撩你嘅說話」、「我年長過佢好多」，語氣輕鬆但態度堅定。消息一出，網民即時化身偵探逐一排查煒哥歷年合作過的年輕男演員，討論區和社交平台瞬間炸開鍋。
王梓軒當年受訪直認拍劇時對煒哥心動
網民翻查資料後，幾乎一面倒猜測對象就是王梓軒。事實上，王梓軒在2019年宣傳《多功能老婆》期間受訪時，曾多次公開大讚陳煒，更直認拍劇時有「少少」愛上對方，坦言自己難以抽離角色。他當時形容煒哥是「最正嘅女人」，並說：「唔係千依百順，係有自己追求嘅事業諗法，自己都希望自己伴侶都係咁，但係難，咁多煒哥咩！」被追問是否戲假情真時，王梓軒更笑言：「少少啦！我要勒住自己，否則墮入懸崖，到時醫生會嚟搵我！」
陳煒當時已有穩定男友表明不考慮姊弟戀
陳煒與王梓軒在2019年TVB台慶劇《多功能老婆》中飾演一對相差13歲的姊弟戀情侶，劇中二人由邂逅到相愛，感情線獲得觀眾關注。王梓軒曾透露首場邂逅戲因場地和天氣問題足足拍了一個月，又為戲獻出人生第一次吃田雞，笑言「望住煒哥乜都甜」。不過戲外煒哥當時已與陳國強醫生穩定交往超過一年，她在訪問中表示：「佢都未到呢一步，我哋冇結婚計劃，𠵱家開心就OK！」明確劃清界線，二人其後一直維持友好的合作關係。
網民翻舊帳大讚王梓軒眼光好有品味
事件曝光後，網民紛紛湧入討論區留言，不少人表示早已從當年的訪問片段中看出端倪。有網民留言：「嗰陣睇訪問已經覺得梓軒望煒哥嘅眼神唔同」、「其實煒哥咁靚，後生仔鍾意好正常」，亦有人笑言：「醫生贏咗呢場仗」。部分網民則翻出二人在《多功能老婆》中的甜蜜片段，感嘆戲中的化學反應原來並非全靠演技，更有人打趣稱王梓軒眼光極好，識得欣賞煒哥這種有內涵又有實力的女性。
陳煒《多功能老婆》拍攝期間與陳醫生戀愛
《多功能老婆》2018年開鏡拍攝，當時陳煒剛公開承認隱瞞離婚多年，單身近6年，尚未與現任老公陳醫生認識，至2019年中才承認有新戀情。
王梓軒與薛家燕姐大女石祐珊傳緋聞多年
今年40歲王梓軒2016年與薛家燕姐大女同齡的石祐珊傳緋聞，但否認係薛家燕女婿 ，傳足十幾年互動有如老夫老妻。