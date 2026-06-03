陳煒自爆被後生男追求 網民猜測係呢位「富二代」歌手 起底當年心動證據

陳煒近日在綜藝節目《夫妻肺片》中自爆曾被年輕一大截的男藝人追求，更形容對方「語言上好多撩你嘅說話」，引發網民瘋狂猜測追求者身份。大批網民翻查資料後，矛頭直指曾與煒哥合作台慶劇的王梓軒，而翻看當年訪問片段，男方的愛慕之情確實溢於言表。