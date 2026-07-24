陳煒性感喱士裝現身惹哄動 醫生老公驚喜做一事 網民激讚：完全看不出52歲
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近日陳煒以一身極度惹火的黑色喱士吊帶裝現身商場，瞬間被大批群眾野生捕獲。在網民無濾鏡的真實鏡頭下，她的完美狀態極度震撼眼球，而身旁醫生老公的一個罕見舉動更是瞬間掀起全網熱烈討論，背後畫面令人相當驚喜。
陳煒極度惹火黑喱士裝驚艷全場
這名凍齡女神日前出動前往商場，主要是為了出席劇集《非份之罪》的公開宣傳活動。當天她精心打扮亮相，以一身黑色喱士吊帶長褲造型示人，再配搭一雙型格黑色短靴，整個配搭不僅散發出強大的霸氣，更帶有一絲令人無法抗拒的輕性感。她一出場便立刻成為全場唯一的耀眼焦點，絕佳氣質吸引無數途人目光。
醫生老公陳國強全程貼身護花
在活動現場最惹人注目的畫面，莫過於她的醫生老公陳國強一直默默跟隨在身旁護航。從曝光的影片中可以清楚看見，陳醫生當日身穿深色西裝外套內搭簡潔白T恤，造型大方得體。雖然夫妻二人在大眾面前沒有刻意走得太近，也沒有做出任何誇張的親密舉動，但那份細水長流的甜蜜之情早已溢於言表，低調放閃的行徑羨煞旁人。
非份之罪宣傳生圖流出惹哄動
除了恩愛畫面引起極大關注外，這段由途人隨手拍下的影片更意外揭示了女主角最真實的一面。即使在完全沒有任何美顏濾鏡修飾的鏡頭之下，她的皮膚依然保持極度緊緻光滑，身材更是無比纖細。她在現場的一顰一笑都輕易牽動著眾多粉絲的心，完美展現出甚麼叫做真正的天生麗質，保養功力確實令人佩服得五體投地。
網民激讚凍齡狀態爆燈
大批現場觀眾與網民看過這段震撼影片後，紛紛在社交平台湧入留言區表達驚嘆之情。許多人對於她能夠維持如此高水準的外貌感到不可思議，群情洶湧地留言大讚：「煒哥狀態簡直爆燈」、「完全看不出真實年齡，身材保養得太好了」。更有忠實粉絲激動地表示：「又被煒哥電到了！」整個網絡都被這股熱烈討論徹底洗版。
資料或影片來源：原文刊於新假期