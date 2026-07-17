非份之罪 ｜陳煒難忘幫徐榮沖涼要摸重要部位 直言「好難避」拍攝內幕全曝光
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TVB劇集《非份之罪》單元《一億殺機》持續引爆話題，女主角陳煒在劇中大騷性感睡衣、出浴戲及床戲，令觀眾目不轉睛。近日她接受訪問時親自回顧拍攝過程，提到與徐榮的一場沖涼戲令她印象極深，更坦言要伸手觸碰對方重要部位時「避得好緊要」，背後的拍攝花絮令人忍俊不禁。
《非份之罪》陳煒性感演出成焦點
《非份之罪》單元《一億殺機》播出後迅速成為網上熱話，陳煒在劇中不但以超性感睡衣現身，更有出浴戲份，加上與李家鼎及徐榮分別有床戲，大膽演出令觀眾嘩然。整個單元的話題度極高，而陳煒的貢獻絕對功不可沒，多場親密戲份成為觀眾茶餘飯後的討論焦點。
陳煒深圳開工忙到未睇播出
陳煒目前正身處深圳為新劇開工，她接受《東張西望》訪問時透露自己一直忙於拍攝，竟然連《非份之罪》的播出都未有時間收看。不過她亦有抽空欣賞部分劇中片段，看完後笑言：「我終於記返起自己拍過啲咩！」可見拍攝工作繁忙到連自己演過甚麼都差點忘記。
陳煒憶述幫徐榮沖涼要避開重要部位
被問到知不知道自己在劇中「搏咗啲咩」時，陳煒笑着回憶起與徐榮的親密場面。她坦言：「我一睇到啲片段我記得㗎啦，我差啲唔記得咗同徐榮有親熱，同埋最開心就係嗰場戲，幫佢沖涼。」她更大爆拍攝時的尷尬細節：「跟住要伸隻手去摸徐榮嘅重要部位，避得好緊要啊！好難摸唔到啊！」言語間盡顯拍攝時的緊張與趣味。
陳煒與李家鼎床戲同樣惹熱議
除了與徐榮的沖涼戲外，陳煒在《一億殺機》中與李家鼎的床戲同樣引起極大迴響。劇中她飾演的角色周旋於兩位男角之間，多場大尺度演出令觀眾驚嘆她的專業態度。陳煒向來以敢於挑戰不同角色見稱，今次的演出再次證明她不介意為角色犧牲，令整個單元的戲劇張力大增。
網民激讚陳煒夠專業夠大膽
節目播出後網民反應熱烈，不少觀眾大讚陳煒的專業態度，有網民留言表示「陳煒真係好敬業」、「呢個年紀仲咁fit咁敢演，勁」，亦有人笑言「徐榮呢場戲應該好尷尬」、「好難摸唔到呢句真係笑死」。整體而言觀眾對陳煒的大膽演出給予正面評價，認為她的投入令《非份之罪》更加好看。
資料或影片來源：原文刊於新假期