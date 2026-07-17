非份之罪 ｜陳煒難忘幫徐榮沖涼要摸重要部位 直言「好難避」拍攝內幕全曝光

TVB劇集《非份之罪》單元《一億殺機》持續引爆話題，女主角陳煒在劇中大騷性感睡衣、出浴戲及床戲，令觀眾目不轉睛。近日她接受訪問時親自回顧拍攝過程，提到與徐榮的一場沖涼戲令她印象極深，更坦言要伸手觸碰對方重要部位時「避得好緊要」，背後的拍攝花絮令人忍俊不禁。