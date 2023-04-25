49歲陳煒街頭拍戲被網民捕捉靚樣獲激讚　直指撼贏范冰冰

已經踏入49歲嘅陳煒（Alice），唔經唔覺已經出道27年，當年啱啱出道嘅時候陳煒以索爆鏡見稱，喺娘家亞洲電視憑着盛世的顏值，成功冧掂唔少家庭觀眾，就算依家4張嘢嘅佢，搖身一變成為無線力捧嘅演技派成員，都依然靚女過人！早前就有粉絲喺中環撞正陳煒同馬德鐘拍新劇《非常檢控官》，粉絲對於能夠野生捕捉陳煒，感到異常興奮，仲話對方一把年紀keep得好好，完全唔輸蝕范冰冰，撼贏成班𡃁妹咁話！