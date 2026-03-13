魔音女團｜陳熙蕊遭評判狠批歌聲 著低胸背心自嘲回應再展實力
廣告
前港姐陳熙蕊參加無綫《魔音女團》海選時歌聲被評判狠批，Miss Chan Chan陳潔靈更直言「你唱歌我就少少懷疑人生」，令她一度成為網民熱議焦點。不過這位入行6年的藝人並未因此氣餒，反而以自嘲方式回應批評，在社交平台發布改編歌曲影片，穿著低胸吊帶背心大唱自創版本《可惜我是「水皮座」》，展現出驚人的抗壓能力和幽默感。
陳熙蕊海選遭狠批歌聲水準
在《魔音女團》海選現場，陳熙蕊選唱楊千嬅經典作品《可惜我是水瓶座》，表演期間雖然獲得「班主任」陳奐仁和陳潔靈連番叫「Yeah」，但隨後陳潔靈的評語卻相當直接。她笑著表示「你嘅笑容令我好欣賞人生，但你唱歌我就少少懷疑人生」，這番話瞬間在現場引起哄堂大笑，同時也讓陳熙蕊的歌聲水準成為討論焦點。作為2019年香港小姐「友誼小姐」得主，陳熙蕊與其他49位女藝人一同爭取入女團的珍貴機會。
低胸背心自嘲回應展現幽默感
面對外界質疑，陳熙蕊選擇以正面態度回應，在社交平台發布自創改編歌曲影片。她穿著低胸吊帶背心，大方演唱自己重新填詞的《可惜我是「水皮座」》，歌詞內容充滿自嘲意味。她寫道「送給大家我自己寫的詞，《可惜我是「水皮」座》，入行六年了，孤身在香港奮鬥追夢的我，終於有機會了，希望娛樂到大家啦！」這種勇於面對批評並自我調侃的態度，反而為她贏得不少網民好感。
改編歌詞內容真摯感動觀眾
陳熙蕊重新創作的歌詞相當用心，內容包括「我求吓大家唔好碌走，唔該！承認唱功水皮未滿意沒迴避，女團夢盡力做一次，Try my best, there is no regret承認錯吧！我就錯在太心急啦！機會嚟啦！沒有偷懶藉口，娛樂大家comment令我每晚改善，再重做現在大膽試，只要再奮鬥畀心機，到最後我覺得可以值得一試」。這些真摯的歌詞不僅展現她對夢想的堅持，也體現出入行6年來的心路歷程，讓觀眾看到她的努力和決心。
圈中好友力撐友誼小姐實至名歸
陳熙蕊的自嘲影片發布後，獲得圈中好友大力支持，好友黃嘉雯留言「Support 加油Babe」表達鼓勵。更令人意外的是，就連同樣參加海選的「對手」梁采貽都留言力撐，充分展現出演藝圈的友誼精神。網民紛紛讚賞陳熙蕊的正面態度，認為她的「友誼小姐」名銜果真實至名歸，這種能夠化批評為動力的精神值得敬佩。
圖片來源：IG@blossom0911、ig@blossom0911資料或影片來源：原文刊於新假期