魔音女團｜陳熙蕊遭評判狠批歌聲 著低胸背心自嘲回應再展實力

前港姐陳熙蕊參加無綫《魔音女團》海選時歌聲被評判狠批，Miss Chan Chan陳潔靈更直言「你唱歌我就少少懷疑人生」，令她一度成為網民熱議焦點。不過這位入行6年的藝人並未因此氣餒，反而以自嘲方式回應批評，在社交平台發布改編歌曲影片，穿著低胸吊帶背心大唱自創版本《可惜我是「水皮座」》，展現出驚人的抗壓能力和幽默感。