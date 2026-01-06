陳百祥爆佘詩曼港姐內幕 自認幕後功臣 串曾志偉1事引熱議
阿叻自爆識佘詩曼老豆真實身份
阿叻在訪問中突然提起佘詩曼的往事，語出驚人地表示：「當年係我提攜佢出嚟，你地知唔知？我喺意大利識佢媽媽，得我一個知邊個係佢老豆，所以佢當年選香港小姐時，佢媽媽打比我話個囡選香港小姐，咁我話包佢頭三名，我諗住亂噏，點知佢真係第三！」這番話立即引起現場一陣騷動，原來佘詩曼1997年參選港姐獲得季軍，背後竟然有阿叻的「神預測」。阿叻更透露自己與佘詩曼媽媽在意大利相識，並且是唯一知道佘詩曼父親真實身份的人，這個秘密至今仍然成謎。
阿叻為曾志偉送祝福兼串身高
當記者問及好友曾志偉宣布離任TVB高層一事時，阿叻立即轉換話題，為對方送上祝福：「替佢開心！功成身退！我覺得佢做得很好，現在沒有人可以坐在那個位置那麼久，因為你很難將一個已經低層的事業，慢慢拉上來，不過很辛苦的！我也覺得佢很辛苦，但現在功成身退，他自己覺得開心就好。」阿叻更以自己作例子，表示「做甚麼都是自己覺得開心就好，不用理會別人說甚麼，像我這樣口沫遮攔都不會死！」
陳浩民被迫揞住阿叻個嘴
同場的陳浩民透露曾與苑瓊丹一起直播，被對方的口才折服，更要「揞住」苑仔個嘴叫她收口：「我直頭要揞住住佢個嘴，佢係咁講係咁講，到最後人哋都叫佢唔好講呢啲，咁我就出手揞住咗佢個嘴！」當記者追問苑仔當時講什麼時，陳浩民表示已經忘記，怎料阿叻突然插口：「講翻以前佘詩曼、以前啲女友。」這番話嚇得陳浩民立即掩住阿叻的嘴，苑瓊丹亦急忙打圓場，叫他改為談論好友曾志偉，不過阿叻始終改不了「串嘴」繼續爆肚：「我地唔講矮過五呎嘅人！」。
網民熱議阿叻爆料真實性
阿叻的一番爆料在網上引起熱烈討論，不少網民對他聲稱「提攜」佘詩曼的說法表示懷疑。有網民留言：「阿叻又吹水啦，佘詩曼咁紅係靠自己努力！」、「佢成日都話自己好勁，信佢都傻」。不過亦有網民認為阿叻在娛樂圈人脈廣闊，說不定真的有內幕消息：「阿叻雖然鍾意吹，但佢喺圈入面咁多年，可能真係知道啲嘢」、「佢同佘詩曼媽媽識，都唔係完全無可能」。