陳百祥寸爆TVB係夕陽行業｜公開力撐炎明熹離巢決定：「而家冇人仲要靠TVB！」
陳百祥直指TVB持續減人減薪
陳百祥日前受訪時語出驚人，直言香港娛樂圈正處於低潮，更點名TVB內部正持續「減人、減人工」，情況不容樂觀。他表示自己早已將目光轉向內地「十四億的市場」，並帶領一眾香港藝人北上發展。叻哥更透露，他組織的藝人足球隊在內地隨便一場比賽都能獲得「十億八億點擊」，跟著他的藝人商演機會激增「多了20倍左右」，甚至有許多人透過直播帶貨達到「全部是八位數字一日收入」，與香港市場的規模形成強烈對比。
陳百祥為炎明熹發聲 冇人需要靠TVB
提到近期滿約離巢的炎明熹被指「反骨」，陳百祥顯得相當激動，並為她強力護航。他斷言TVB根本「無法封殺」炎明熹，更豪言：「冇人需要靠TVB，邊有人仲要靠TVB。」他認為炎明熹的目標絕對是內地更廣闊的舞台，而非僅僅香港的幾百萬人市場。叻哥強調合約精神，表示：「合同完就完喎，點會有得鬧啫，我都唔明，個個都捧出嚟，唔通就要同你做一世呀，係唔會嘛。」他更以當年劉德華被雪藏五年為例，指現在TVB就算邀請他，他也不會回歸，力證時代已經徹底改變。
回帶炎明熹被雪藏逾一年風波
炎明熹自2024年4月起，因續約問題與TVB產生分歧，隨後被雪藏超過一年，所有工作幾乎全面停擺。期間，高層樂易玲（樂小姐）更公開發表「忘本論」，被外界解讀為暗指炎明熹忘恩負義，事件一度鬧得沸沸揚揚。直至2025年9月底，炎明熹與TVB的合約正式結束，其名字亦從官方藝人名單中移除，雙方關係正式畫上句號。恢復自由身的她隨即宣布自組公司「然后」，決心重新出發再戰樂壇，沒想到如今獲得前輩陳百祥公開力撐。
網民熱議叻哥言論兩極
陳百祥的驚人言論一出，立即在網上引發熱烈討論，網民反應呈現兩極化。不少網民大讚叻哥敢言，紛紛留言表示認同：「叻哥講出事實，而家仲邊有人睇電視」、「TVB真係不思進取，留唔住人係正常」。但亦有部分網民認為陳百祥的說法過於誇張，留言反駁：「講到咁易，又唔見個個上去都發達」、「佢自己都係靠TVB出身，而家咁講有啲過橋抽板」。無論如何，這次風波再次引發大眾對電視台與藝人關係的深思。