陳百祥寸爆TVB係夕陽行業｜公開力撐炎明熹離巢決定：「而家冇人仲要靠TVB！」

最新娛聞
東方新地

廣告

娛樂圈大哥大陳百祥（叻哥）向來敢言，近日出席活動時火力全開，竟公開寸爆「老東家」無綫電視（TVB），句句有骨毫不留情！他更為早前與TVB不歡而散的炎明熹（Gigi）發聲，拋下一句「而家冇人需要靠TVB」震撼全場，直指電視行業已是黃昏事業。究竟是什麼讓他如此激動，公開與電視台巨頭唱反調？

陳百祥直指TVB持續減人減薪

陳百祥日前受訪時語出驚人，直言香港娛樂圈正處於低潮，更點名TVB內部正持續「減人、減人工」，情況不容樂觀。他表示自己早已將目光轉向內地「十四億的市場」，並帶領一眾香港藝人北上發展。叻哥更透露，他組織的藝人足球隊在內地隨便一場比賽都能獲得「十億八億點擊」，跟著他的藝人商演機會激增「多了20倍左右」，甚至有許多人透過直播帶貨達到「全部是八位數字一日收入」，與香港市場的規模形成強烈對比。

陳百祥為炎明熹發聲 冇人需要靠TVB

提到近期滿約離巢的炎明熹被指「反骨」，陳百祥顯得相當激動，並為她強力護航。他斷言TVB根本「無法封殺」炎明熹，更豪言：「冇人需要靠TVB，邊有人仲要靠TVB。」他認為炎明熹的目標絕對是內地更廣闊的舞台，而非僅僅香港的幾百萬人市場。叻哥強調合約精神，表示：「合同完就完喎，點會有得鬧啫，我都唔明，個個都捧出嚟，唔通就要同你做一世呀，係唔會嘛。」他更以當年劉德華被雪藏五年為例，指現在TVB就算邀請他，他也不會回歸，力證時代已經徹底改變。

回帶炎明熹被雪藏逾一年風波

炎明熹自2024年4月起，因續約問題與TVB產生分歧，隨後被雪藏超過一年，所有工作幾乎全面停擺。期間，高層樂易玲（樂小姐）更公開發表「忘本論」，被外界解讀為暗指炎明熹忘恩負義，事件一度鬧得沸沸揚揚。直至2025年9月底，炎明熹與TVB的合約正式結束，其名字亦從官方藝人名單中移除，雙方關係正式畫上句號。恢復自由身的她隨即宣布自組公司「然后」，決心重新出發再戰樂壇，沒想到如今獲得前輩陳百祥公開力撐。

網民熱議叻哥言論兩極

陳百祥的驚人言論一出，立即在網上引發熱烈討論，網民反應呈現兩極化。不少網民大讚叻哥敢言，紛紛留言表示認同：「叻哥講出事實，而家仲邊有人睇電視」、「TVB真係不思進取，留唔住人係正常」。但亦有部分網民認為陳百祥的說法過於誇張，留言反駁：「講到咁易，又唔見個個上去都發達」、「佢自己都係靠TVB出身，而家咁講有啲過橋抽板」。無論如何，這次風波再次引發大眾對電視台與藝人關係的深思。

陳百祥 炎明熹 （圖片來源：微博@譚詠麟AlanTam）
（圖片來源：微博@譚詠麟AlanTam）
陳百祥 炎明熹 （圖片來源：小紅書@陳百祥）
（圖片來源：小紅書@陳百祥）
陳百祥 炎明熹 （圖片來源：TVB節目《以時相聚》截圖）
（圖片來源：TVB節目《以時相聚》截圖）
陳百祥 炎明熹 （圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2021》截圖）
（圖片來源：TVB《萬千星輝賀台慶2021》截圖）
陳百祥 炎明熹 （圖片來源：東方新地 ）
（圖片來源：東方新地 ）
陳百祥 炎明熹 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
陳百祥 炎明熹 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

圖片來源：微博@譚詠麟AlanTam、小紅書@陳百祥、TVB節目《以時相聚》截圖、TVB《萬千星輝賀台慶2021》截圖、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 