陳百祥寸爆TVB係夕陽行業｜公開力撐炎明熹離巢決定：「而家冇人仲要靠TVB！」

娛樂圈大哥大陳百祥（叻哥）向來敢言，近日出席活動時火力全開，竟公開寸爆「老東家」無綫電視（TVB），句句有骨毫不留情！他更為早前與TVB不歡而散的炎明熹（Gigi）發聲，拋下一句「而家冇人需要靠TVB」震撼全場，直指電視行業已是黃昏事業。究竟是什麼讓他如此激動，公開與電視台巨頭唱反調？