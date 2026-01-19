75歲陳百祥展示「爆血管」傷勢嚇人 豁達談「安樂死」發表驚人言論
75歲陳百祥（阿叻）近年雖然已經淡出幕前演出，但仍然活躍於精裝明星足球隊活動，更經常在社交平台分享生活點滴。不過近日小紅書流傳一條驚人影片，標題寫著「76歲知名男星受傷！血管爆，他說好慘，自稱自己是……」，片中阿叻竟然展示自己大腿瘀黑一大片的恐怖傷勢，畫面相當嚇人，令不少網民都為這位資深藝人捏一把汗！
阿叻展示爆血管傷勢淡定稱「好慘」
影片中可見阿叻毫不避諱地展示自己大腿上一大片瘀黑的傷勢，看起來確實觸目驚心。不過這位老頑童對於傷患卻處之泰然，淡定地解釋「啲微絲血管爆咗」，更強調並無大礙。他以一貫幽默風格表示「唔受傷證明你唔落力……所有運動，受傷最多就係足球，所以足球保險係最貴」，顯示出對足球運動的深度認知和豐富經驗。
陳百祥自稱「鐵人」70多歲仍不怕受傷
當有人關心地問及「沒事吧？」時，阿叻即刻發揮其標誌性的幽默囂張本色，先是故作嚴肅地說「好慘」，但隨即來個180度大轉彎，豪氣地宣稱「70幾歲，成個鐵人咁」，然後哈哈大笑起來。這種反差萌的表現方式完全展現了他樂觀積極的人生態度，即使年過七旬仍然保持著年輕人般的活力和不服老的精神。
阿叻暢談生死觀直言不排除安樂死
更令人意外的是，阿叻在另一段影片中大膽暢談自己的生死觀念，展現出異常豁達的人生哲學。他坦言「生老病死我睇得好開，第一，我上無高堂下無子女，我無乜牽掛；第二，完全生老病死係唯一一樣嘢，你控制唔到」。但他強調目前生活很如意，並不會尋死「點死呀？輸吓輸吓先輸死！」
陳百祥談安樂死稱「生命握喺手裏頭」
對於近年許多資深藝人相繼離世的現象，阿叻選擇以輕鬆的心態面對，他表示會當對方是「移民了」，這種正面的思維方式確實值得學習。更驚人的是，他直言喜歡談論安樂死這個敏感話題，認為「就係你嘅生命握喺你手裏頭，只要我今日唔高興，我咪安樂死囉」。這種對生命自主權的堅持和開放態度，在華人社會中確實相當罕見和前衛。
