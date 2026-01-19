75歲陳百祥展示「爆血管」傷勢嚇人 豁達談「安樂死」發表驚人言論

75歲陳百祥（阿叻）近年雖然已經淡出幕前演出，但仍然活躍於精裝明星足球隊活動，更經常在社交平台分享生活點滴。不過近日小紅書流傳一條驚人影片，標題寫著「76歲知名男星受傷！血管爆，他說好慘，自稱自己是……」，片中阿叻竟然展示自己大腿瘀黑一大片的恐怖傷勢，畫面相當嚇人，令不少網民都為這位資深藝人捏一把汗！