「周慧敏情敵」晒富貴飯局 奢華生活如闊太 神秘男友身份引猜測

有「最美配角」之稱的47歲女星陳穎妍雖然已淡出幕前多年，但近日在社交平台曬出的奢華晚餐照片，不僅展現了她養尊處優的上等人生活，更令人震驚的是她那逆天的凍齡美貌，完全看不出即將「奔五」，引發網民瘋狂熱議。更有趣的是，這位曾經的「周慧敏情敵」背後的神秘生活和感情狀況，至今仍是娛樂圈的未解之謎。