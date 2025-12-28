36歲陳穎詩《中年好聲音4》台上算帳｜直指周國豐是心理陰影 爆喊真相震撼
36歲陳穎詩在《中年好聲音4》舞台上演唱《I Will always love you》，憑藉巨肺及靚聲折服評審團，更令張佳添聽到拍手兼舉高手表示讚賞。不過最令全場震撼的，是她竟然在台上公然向評審周國豐「算帳」，直指對方是自己20多年來的心理陰影。這場「復仇」演出背後，原來隱藏著一段令人心酸的往事。
陳穎詩台上爆喊 直指周國豐是心理陰影
陳穎詩在分享唱後感時，情緒激動地表示自己對《I Will always love you》這首歌曲有陰影，並將矛頭直指周國豐：「我個陰影就係周國豐！」她透露自己20多年沒有參加歌唱比賽，而今年參加的第一個歌唱比賽就是由周國豐擔任評判，當時同樣演唱這首歌曲，卻被周國豐批評「揀錯歌」。陳穎詩說到這裡時依然忍不住流淚，需要不斷抹眼淚，可見心理創傷確實很深，她更坦言在台上時已經預料「周國豐老師唔會撳燈」。
車婉婉肥媽齊撐陳穎詩 狂寸周國豐「作孽太深」
車婉婉聞言後立即幫腔鬧周國豐：「你以前作孽太深喇應該！」肥媽亦挺身力撐陳穎詩，指出這首歌雖然是難度歌，但不代表不適合她演唱，更直言周國豐不給燈並不出奇。張佳添同樣加入「吐槽」周國豐的行列，為陳穎詩不聽周國豐的話，偏要在台上再次演唱這首歌而鼓掌，並讚揚她做到了《中年好聲音4》「眼前一亮」的主題。面對眾人的圍攻，周國豐只能露出「慚愧」、「尷尬」及「以笑遮醜」等搞笑表情。
《中年好聲音4》賽制背景 香港賽區激烈競爭
《中年好聲音4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，評審團由肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦組成。第4季新增「盲選」環節，參賽者只能以歌聲吸引評審按燈，獲得0至1燈的參賽者會立即被淘汰，2至4燈選手需進入等候區等待翻盤機會，而5燈選手則可直接晉級。今晚播出的第6集將再誕生3名5燈選手，令香港賽區的5燈選手總數增至6位。
網民熱議陳穎詩勇敢復仇 大讚敢於面對心魔
陳穎詩的「復仇」演出在網上引起熱烈討論，不少網民都讚賞她的勇氣，認為能夠在20多年後重新站上舞台，並且選擇同一首曾經令自己受創的歌曲，展現了極大的勇氣和決心。有網民留言表示「真係好感動，20幾年嘅陰影終於可以面對」，亦有人認為「周國豐今次真係要俾燈啦，唔係就太過分」。大部分網民都對陳穎詩的表現給予正面評價，認為她不但歌聲出色，更重要是敢於面對心魔的精神值得敬佩。
今集《中年好聲音4》其他參賽者
- 其中一名五燈選手身份，他是現年35歲的配音員陳旭培，演唱歌曲為《Careless Whisper》
- 另外演唱《愛是最大權利》的42歲黎若雪，原來是第四年參加《中年好聲音》，而且今年是首度躋身100強！
- 演唱《I Will always love you》的36歲陳穎詩，憑藉巨肺及靚聲折服評審們，張佳添更聽到拍晒手兼舉高手。
- 42歲家庭主婦何晶晶，演唱歌曲是《女神》
圖片來源：TVB