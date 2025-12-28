36歲陳穎詩《中年好聲音4》台上算帳｜直指周國豐是心理陰影 爆喊真相震撼

36歲陳穎詩在《中年好聲音4》舞台上演唱《I Will always love you》，憑藉巨肺及靚聲折服評審團，更令張佳添聽到拍手兼舉高手表示讚賞。不過最令全場震撼的，是她竟然在台上公然向評審周國豐「算帳」，直指對方是自己20多年來的心理陰影。這場「復仇」演出背後，原來隱藏著一段令人心酸的往事。