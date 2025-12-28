36歲陳穎詩《中年好聲音4》台上算帳｜直指周國豐是心理陰影 爆喊真相震撼

36歲陳穎詩在《中年好聲音4》舞台上演唱《I Will always love you》，憑藉巨肺及靚聲折服評審團，更令張佳添聽到拍手兼舉高手表示讚賞。不過最令全場震撼的，是她竟然在台上公然向評審周國豐「算帳」，直指對方是自己20多年來的心理陰影。這場「復仇」演出背後，原來隱藏著一段令人心酸的往事。

陳穎詩台上爆喊 直指周國豐是心理陰影

陳穎詩在分享唱後感時，情緒激動地表示自己對《I Will always love you》這首歌曲有陰影，並將矛頭直指周國豐：「我個陰影就係周國豐！」她透露自己20多年沒有參加歌唱比賽，而今年參加的第一個歌唱比賽就是由周國豐擔任評判，當時同樣演唱這首歌曲，卻被周國豐批評「揀錯歌」。陳穎詩說到這裡時依然忍不住流淚，需要不斷抹眼淚，可見心理創傷確實很深，她更坦言在台上時已經預料「周國豐老師唔會撳燈」。

陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
車婉婉肥媽齊撐陳穎詩 狂寸周國豐「作孽太深」

車婉婉聞言後立即幫腔鬧周國豐：「你以前作孽太深喇應該！」肥媽亦挺身力撐陳穎詩，指出這首歌雖然是難度歌，但不代表不適合她演唱，更直言周國豐不給燈並不出奇。張佳添同樣加入「吐槽」周國豐的行列，為陳穎詩不聽周國豐的話，偏要在台上再次演唱這首歌而鼓掌，並讚揚她做到了《中年好聲音4》「眼前一亮」的主題。面對眾人的圍攻，周國豐只能露出「慚愧」、「尷尬」及「以笑遮醜」等搞笑表情。

陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 面對眾人的圍攻，周國豐只能露出「慚愧」、「尷尬」及「以笑遮醜」等搞笑表情。（圖片來源：TVB）
《中年好聲音4》賽制背景 香港賽區激烈競爭

《中年好聲音4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及TVB藝人五大賽區，評審團由肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦組成。第4季新增「盲選」環節，參賽者只能以歌聲吸引評審按燈，獲得0至1燈的參賽者會立即被淘汰，2至4燈選手需進入等候區等待翻盤機會，而5燈選手則可直接晉級。今晚播出的第6集將再誕生3名5燈選手，令香港賽區的5燈選手總數增至6位。

網民熱議陳穎詩勇敢復仇 大讚敢於面對心魔

陳穎詩的「復仇」演出在網上引起熱烈討論，不少網民都讚賞她的勇氣，認為能夠在20多年後重新站上舞台，並且選擇同一首曾經令自己受創的歌曲，展現了極大的勇氣和決心。有網民留言表示「真係好感動，20幾年嘅陰影終於可以面對」，亦有人認為「周國豐今次真係要俾燈啦，唔係就太過分」。大部分網民都對陳穎詩的表現給予正面評價，認為她不但歌聲出色，更重要是敢於面對心魔的精神值得敬佩。

今集《中年好聲音4》其他參賽者

  • 其中一名五燈選手身份，他是現年35歲的配音員陳旭培，演唱歌曲為《Careless Whisper》
  • 另外演唱《愛是最大權利》的42歲黎若雪，原來是第四年參加《中年好聲音》，而且今年是首度躋身100強！
  • 演唱《I Will always love you》的36歲陳穎詩，憑藉巨肺及靚聲折服評審們，張佳添更聽到拍晒手兼舉高手。
  • 42歲家庭主婦何晶晶，演唱歌曲是《女神》
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
陳穎詩 中年好聲音4 周國豐 （圖片來源：TVB）
