41歲陳自瑤於廣州行夜市被網民認出 索爆身形突變又肥又矮引網民熱議
內地行夜市被途人認出
日前陳自瑤身穿一條紅色波點長裙去廣州行夜市，一邊食攤位小食、一邊玩攤位遊戲，有不少內地民眾認出她並一同合照，不過卻有人表示不知道她的名字，於是上載2張從該網民視角下影的照片放上網問：「偶遇香港明星，有人知道叫什麼嗎？」，卻竟然引來一片劣評。
陳自瑤被影到又肥又矮 網民鬧爆影相者
TVB官網中所見，陳自瑤報稱165cm和43kg，但可能因角度問題，照片中的她不但被影到雙眼半開合，身形更看起來又肥又矮，完全不像平時又索又靚的她，令不少網民都紛紛留言鬧爆影相者：「Yoyo這麼瘦，被你拍得像150斤」、「你怎麼把她拍得跟大媽似的」、「把Yoyo拍成這樣，估計本人看到都會哭」、「是拍照問題還是明星本人問題？印象中Yoyo不是很瘦身材很好的嗎？」、「Yoyo估計最想刪除的一張照片」。眼見引起如此大的迴響，該名拍照的網民隨即替陳自瑤解釋：「真不是故意拍到Yoyo這樣，當時不確定又怕人家不給拍，才拍成這樣，想再拍的時候人家已經走了，本人一點也不胖也不矮的！」
白色低胸晚裝露背晒腿
客戶重本租用豪華遊艇，Yoyo赴東平洲拍攝新一輯廣告，可惜拍攝當日天公不造美，時晴時雨，令拍攝工作相當困難。Yoyo說:「其實客戶每次拍攝為取景靚都好認真，基本上山下海，但今次都幾辛苦，因團隊去了東平洲、西貢拍攝，船程一來較長，天氣又一時落雨一時有陽光。見Yoyo身穿噴血三點式上陣，再著白色低胸晚裝， Yoyo露背晒美腿，美艷動人！
酬勞好滿意
Yoyo第一次去東平洲：「啲岩石好靚，我對今次取景地方好滿意，希望出嚟效果會好好。」今次再續約，Yoyo笑言酬勞好滿意，佢最近真係非常忙，除咗拍新一輯廣告外，亦參與TVB飲食節目拍攝，又要忙住直播，但係Yoyo笑言十分充實，亦覺得好開心。
陳自瑤晒舊照 完美曲線盡現
陳自瑤早前分享2年前拍廣告花絮照，在相中身穿白色性感服飾，完美曲線盡收眼底，極度吸睛！陳自瑤說︰「藍天與白雲，很喜歡的一組花絮照。兩年前的花絮照 ，大家期待新一輯廣告嗎？」
陳自瑤豐胸代言廣告靚相出爐
陳自瑤2年前先後勝出配音真人騷《好聲好戲》及帶貨節目《識貨》，無論演技及主持能力都備受讚賞，更獲得「綜藝女神」稱號﹗人氣升的陳自瑤最近以七位數字酬勞續約做廣告代言人，雖然升呢女一，YoYo一樣博到盡，毫不錫身。拍攝當天YoYo以bar top 短褲上陣，陽光海灘下在浪茄海灘取景，為新一輯廣告拍攝平面及電視廣告。
陳自瑤41歲偽素顏做皮膚測試 網民質疑準確性
陳自瑤Yoyo在個人IG發佈了一條新短片，並寫道：「估吓我而家皮膚狀態嘅年齡？原諒我好無聊，但好開心XDXD #第一次做皮膚測試 #要繼續好好保養自己」她在片中影住自己即場做皮膚測試，得悉肌齡只有28歲時非常開心，更表示：「我要年年28歲。」亦展示了她的皮膚分析結果。網民紛紛留言大讚她肌質極佳，真是媲美少女肌膚，有網民就表示：「我覺得唔準囉，你明明似18歲。」亦有網民笑言：「年年28歲咪老過譚校長年年25歲。」
陳自瑤素顏直播玩卸妝 驚見憔悴容顏網民嗌心痛
Yoyo陳自瑤早前在凌晨時份剛收工回到家的候開直播，更公開在網民面前玩卸妝，引來數千網民收看，有不少網民留言大讚她皮膚白滑、保養得宜，但亦有不少網民指她卸妝後面容憔悴，黑眼圈明顯，而且雙眼無神，紛紛留言指：「卸妝後完全是兩個人」、「眼部皺紋還是蠻明顯的」、「眼裡無光」、「年輕時真心漂亮，現在眼神空洞了，有歲月的痕跡」、「人太瘦了真的不耐老」等等。
網民力撐：畢竟直播了8小時
有不少網民隨即為Yoyo平反，直言：「畢竟都40好幾了，狀態算很不錯的了」、「以為30+」、「妝前妝後沒差別」、「畢竟直播了8小時」、「工作一整天，凌晨才回家吃宵夜卸妝，肯定疲倦啊」等等，大表心痛，難怪Yoyo日前宣布要出發去旅行叉電，更開心拍片話自己已經3年冇去過旅行，叫大家估吓佢去邊度？
陳自瑤流利普通話帶貨破7千萬銷售額
早前TVB與淘寶合作做直播帶貨，請來陳自瑤、馬國明以及陳敏之化身成為空姐空少，於模擬機艙內推銷多個具有香港特色的產品，例如曲奇、燕窩、奶茶等等。觀看人次高達690萬，粉絲暴漲10萬，全場銷售額更突破7320萬，連續講足6小時的陳自瑤可謂功不可沒，直播期間大曬流利普通話，一洗以前帶貨被狠批「冇自信」的恥辱，連內地網民都大讚她的「普通話一點也不普通」。
陳自瑤 苦練普通話感動網民
跟陳敏之和馬國明相比，陳自瑤6小時內幾乎全程講普通話，而且親力親為試用試吃，講解詳細不忘跟觀眾互動，還因為顏值高被指賞心悅目，獲網友封為全場MVP：「一看就是做了很多功課」、「幾百頁講稿什麼概念」、「人美講得也好」。如今破紀錄多虧了她的勤學苦練，Yoyo亦在微博感歎帶貨不易：「足足籌備了一個禮拜，每天都在練習和不斷了解過百款嘅產品，試食、試飲、試穿、試用、試講……之前很多人說直播帶貨不是一件容易的事，在這個過程中我真的能深深體會到……要六個小時不停說話，甚至可能忙到連去洗手間嘅時間都無，需要消耗大量嘅體力和腦力。」
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