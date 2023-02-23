41歲陳自瑤20年前舊相被翻出 清純甜美獲網民力讚：超級靚純天然
陳自瑤20年前舊相被翻出
現年41歲的陳自瑤，自出道以來一直保持住好身形，甜美的美貌亦沒有改變。最近有網民就翻出陳自瑤20年前當模特兒時候的舊照，雖然唔算係擁有驚為天人的美貌，但勝在清純可愛、笑容甜美，同依家冇乜太大分別！
入行前曾素顏演學生 網民：好清純啊
陳自瑤在入行前除了做過模特兒之外，於2001年亦曾經拍過由杜琪峯監製的青春電影《愛上我吧》。雖然當時20歲的陳自瑤飾演的是15歲中學生，但可能因為陳自瑤天生童顏，所以在飾演中學生時完全無違和感。陳自瑤在戲中更素顏上陣，仙氣十足！
網民一致力讚完勝李佳芯：「Yoyo真係高班好多」
網民睇完陳自瑤20年前舊照之後，都一致狂讚陳自瑤由後生到宜家都係「女神」。網民仲要發起投票喺陳自瑤同李佳芯中選出邊個後生靚啲，結果陳自瑤以大比數拋離近年被稱為「仙氣女神」的李佳芯：「後生時睇動漫show2個真人都見過，YoYo真係高班好多」、「我諗時20年前係會展同時見到YOYO，ALI。我會停低𥄫yoyo，ALI就掂行掂過就算」、「瑤姐完勝」、「完全唔同級數，Yoyo完勝」等。
李佳芯「炒車妝」陳年舊照被網上瘋傳
近日「仙氣女神」李佳芯被網民翻出20年前的舊照做Show Girl的舊照，當年只有21歲的李佳芯臉上帶有Baby Fat，雖然面對一班龍友和記者都表現得非常淡定，並且任影唔嬲，但李佳芯當年藍色眼影加上老土嘅妝容就嚇窒一班網民，大家都紛紛留言表示：「Ali個樣太大變化了，判若兩人」、「Ali好似俾人打腫咗咁」等。
常見問題
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