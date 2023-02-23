41歲陳自瑤20年前舊相被翻出 清純甜美獲網民力讚：超級靚純天然

最近有不少女星的舊照都被網民翻出，繼李佳芯和呂慧儀之後，近日TVB另一花旦陳自瑤（Yoyo）20年前的Model舊照亦被網民翻出。不少網民都大讚Yoyo後生顏值爆燈，仲話佢清純無添加，完勝「仙氣女神」李佳芯！