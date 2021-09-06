陳自瑤 王浩信激罕合體出席女星生日派對
陳自瑤和王浩信近年屢傳婚訊，無論社交網及公開場合都不再如以往合體放閃﹗婚姻關係屢受外界關注，近日卻激罕合體賀女星生日，相當畀面﹗
文：東方新地｜圖：陳自瑤IG、王浩信IG、劉倩婷微博、微博圖片
文：東方新地｜圖：陳自瑤IG、王浩信IG、劉倩婷微博、微博圖片
陳自瑤在王浩信冧莊視帝被捕捉到黑面真性情一刻，夫妻關係再度受關注，雖然事後陳自瑤指當時凍到面容僵硬並非黑面，但二人今年結婚十年，兩夫妻近年不再合體係事實，訪問時每每提及對方都落閘避談，與以往孖住去旅行、慶生、湊女等夫妻恩愛日常，有很大分別﹗ 陳自瑤和王浩信近日難得同場為周勵淇慶祝42歲生日，在大合照中雖然沒有黐到實，不過一前一後笑容滿面，同場還有李丞責、劉倩婷夫婦；呂良偉、楊小娟夫婦和蔡一智夫婦等。而女主角周勵淇和內地演員丈夫傅浤鳴企正中間，手拎蛋糕和鮮花，相當高興﹗
陳自瑤上月40歲生日 唔見王浩信
上月27日40歲生日的陳自瑤，連出兩個po賀自己生日，相中她穿上大露背紅色裙，手執大束紅玫瑰花在酒店慶生，不過未見到王浩信蹤影﹗而陳自瑤和王浩信對上一次公開亮相活動，已是17年夫妻檔出席商場活動，當時再度傳出婚姻亮紅燈，當時陳自瑤為王浩信解圍指：「人紅是非多吖嘛﹗」