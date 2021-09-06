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陳自瑤 王浩信激罕合體出席女星生日派對

東方新地 - 娛聞

陳自瑤和王浩信近年屢傳婚訊，無論社交網及公開場合都不再如以往合體放閃﹗婚姻關係屢受外界關注，近日卻激罕合體賀女星生日，相當畀面﹗
文：東方新地｜圖：陳自瑤IG、王浩信IG、劉倩婷微博、微博圖片

陳自瑤在王浩信冧莊視帝被捕捉到黑面真性情一刻，夫妻關係再度受關注，雖然事後陳自瑤指當時凍到面容僵硬並非黑面，但二人今年結婚十年，兩夫妻近年不再合體係事實，訪問時每每提及對方都落閘避談，與以往孖住去旅行、慶生、湊女等夫妻恩愛日常，有很大分別﹗

陳自瑤和王浩信激罕合體，雖然一前一後影大合照，但笑容一致﹗（圖片來源：微博圖片）
陳自瑤和王浩信激罕合體與大班朋友齊賀周勵淇42歲生日，雖然陳自瑤和王浩信一前一後影大合照，但笑容一致﹗（圖片來源：微博圖片）
陳自瑤和王浩信近日難得同場為周勵淇慶祝42歲生日，在大合照中雖然沒有黐到實，不過一前一後笑容滿面，同場還有李丞責、劉倩婷夫婦；呂良偉、楊小娟夫婦和蔡一智夫婦等。而女主角周勵淇和內地演員丈夫傅浤鳴企正中間，手拎蛋糕和鮮花，相當高興﹗

王浩信影大合照時更豎起手指公，與後方的陳自瑤一樣心情大靚﹗（圖片來源：微博圖片）
王浩信影大合照時豎起手指公，與後方的陳自瑤一樣心情大靚﹗（圖片來源：微博圖片）
陳自瑤、王浩信激罕合體出席女星生日派對
18年周勵淇宣布與內地演員傅浤鳴已經結婚，現育有一名一歲多兒子Morris，婚後一直相當低調，難得孖老公合影。（圖片來源：劉倩婷微博）
陳自瑤、王浩信激罕合體出席女星生日派對
上月30日生日的周勵淇，近日獲一班朋友為她慶祝生日，出席包括有劉倩婷和楊小娟等﹗（圖片來源：劉倩婷微博）

陳自瑤上月40歲生日 唔見王浩信

上月27日40歲生日的陳自瑤，連出兩個po賀自己生日，相中她穿上大露背紅色裙，手執大束紅玫瑰花在酒店慶生，不過未見到王浩信蹤影﹗而陳自瑤和王浩信對上一次公開亮相活動，已是17年夫妻檔出席商場活動，當時再度傳出婚姻亮紅燈，當時陳自瑤為王浩信解圍指：「人紅是非多吖嘛﹗」

40歲生日的陳自瑤手拎大束紅玫瑰，後有大型生日汽球﹗前有兩個雙層蛋糕，一臉幸福。（圖片來源：陳自瑤IG）
40歲生日的陳自瑤手拎大束紅玫瑰，後有大型生日汽球﹗前有兩個雙層蛋糕，一臉幸福。（圖片來源：陳自瑤IG）
陳自瑤身穿大露背紅色晚裝出席生日派對﹗明艷照人﹗（圖片來源：陳自瑤IG）
陳自瑤身穿大露背紅色晚裝出席生日派對﹗明艷照人﹗（圖片來源：陳自瑤IG）

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