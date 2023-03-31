陳自瑤流利普通話帶貨破7千萬銷售額　連講6小時被狂問王浩信：離婚了沒？

日前（30日）TVB與淘寶合作做直播帶貨，請來陳自瑤、馬國明以及陳敏之化身成為空姐空少，於模擬機艙內推銷多個具有香港特色的產品，例如曲奇、燕窩、奶茶等等。觀看人次高達690萬，粉絲暴漲10萬，全場銷售額更突破7320萬，連續講足6小時的陳自瑤可謂功不可沒，直播期間大曬流利普通話，一洗以前帶貨被狠批「冇自信」的恥辱，連內地網民都大讚她的「普通話一點也不普通」。