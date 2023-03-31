陳自瑤流利普通話帶貨破7千萬銷售額 連講6小時被狂問王浩信：離婚了沒？
陳自瑤 苦練普通話感動網民
跟陳敏之和馬國明相比，陳自瑤6小時內幾乎全程講普通話，而且親力親為試用試吃，講解詳細不忘跟觀眾互動，還因為顏值高被指賞心悅目，獲網友封為全場MVP：「一看就是做了很多功課」、「幾百頁講稿什麼概念」、「人美講得也好」。如今破紀錄多虧了她的勤學苦練，Yoyo亦在微博感歎帶貨不易：「足足籌備了一個禮拜，每天都在練習和不斷了解過百款嘅產品，試食、試飲、試穿、試用、試講……之前很多人說直播帶貨不是一件容易的事，在這個過程中我真的能深深體會到……要六個小時不停說話，甚至可能忙到連去洗手間嘅時間都無，需要消耗大量嘅體力和腦力。」
馬國明被笑只係識食
Yoyo直播6小時期間有馬國明驚喜現身，而他現身期間直播間人數更一度突破三百萬，人氣高企。但因為他的普通話不太伶俐，帶貨時偶爾夾雜廣東話，部分網友認為十分好笑。而且他每次介紹食物時都落力試食，除蛋卷、鮑魚、曲奇等還吃了兩罐燕窩，被網民嘲笑他「負責吃」就夠了，離場時有觀眾讓他趕緊回家陪湯洛雯。
曾帶貨帶到喊一雪前恥
原來陳自瑤曾經上過TVB帶貨節目《識貨》做見習主播，但當時被指「睇咗成分鐘仲未知你賣乜」、「銷售過程比較沉悶」、「缺乏自信」等等，連鍾培生也狠心指出「靚女唔適合做帶貨」，因為人靚不等於銷售額高，當時Yoyo壓力大到當場崩潰爆喊。這次她坦言希望淘寶和公司平台的成績越來越好，所以會竭盡所能，如今好評如潮真的是一雪前恥。
直播被追問王浩信視若無睹
陳自瑤與老公王浩信的關係撲朔迷離，每隔一段時間都會傳出離婚，難免成為觀眾追問的重點。期間不少人留言問「王浩信呢？」、「離婚了沒？」、「怎麼不跟老公一起直播？」，相信時刻盯住實時留言的Yoyo也看得到，不過一向守口如瓶的她只會對帶貨內容相關的留言作出回應。 其實Yoyo前日（29日）出席直播帶貨媒體見面會，被問到老公王浩信有沒有給鼓勵時已經反應不及，當下第一時間竟然反問「邊個？」，然後以不回應私人生活為由草草帶過，使得雙方關係更耐人尋味。
婚姻關係撲朔迷離
陳自瑤和王浩雖然從未直接承認婚變，但是最近幾年肉眼可見幾乎零合照、零互動，甚至連同框出現公開場合也寥寥可數。早前Yoyo於抖音發佈影片介紹香港通關後的打卡熱點，置頂留言一位網民問：「單身了？」竟然獲得Yoyo本尊點讚，隨後「#疑似陳自瑤恢復單身#」的詞條更一度上了微博熱搜，似乎已經默認離婚。但是王浩信今年返港過年時曾罕有上傳女兒王靖喬的照片，更被懷疑與陳自瑤及女兒一起吃團年飯，他也於去年8月向外界宣稱：「一切安好，多謝大家關心。」，向大家大派定心丸。
王浩信都扮過機師爆喊呻辛酸
王浩信近年醉心北上搵銀，回港次數一隻手數完，原來他亦曾經同張振朗、高海寧、吳啟華在內地拍攝節目扮《衝上雲霄》，期間更忍不住爆喊，因為當時他要做王祖藍的接班人擔任「發起人」，負責安排「無限訓練班」成員出演短劇《天氣不似預期》，壓力非常龐大，竟然兩星期暴瘦10磅，他更直言就算在頒獎禮上也沒試過哭成這樣。
王浩信北上搵銀被指膠面
雖然同樣努力發掘內地市場，但王浩信和老婆陳自瑤卻口碑各異。現年39歲的王浩信被指保養功力遠遠不及Yoyo，去年他的首套內地處境喜劇《家有姐妹》宣佈定檔，作為打開內地市場的第一關卻出師不利，因為不少網民在看過劇照和預告後都認為他面部發脹，老態盡顯，魚尾紋抬頭紋都很深，被批評嚴重走樣。
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