陳自瑤回應13歲囡囡拍拖相流出事件 「霸氣護女」狂爆金句 育兒心得大公開
陳自瑤Yoyo前日出席活動時，面對記者追問女兒王靖喬早前拍拖照片流出一事，竟然霸氣回應「我係藝人，佢唔係」，瞬間成為全城熱議金句！這位星媽不但沒有迴避敏感話題，更大方分享開明育兒心得，直言要與青春期女兒做朋友，令網民大讚其處理手法成熟得體。
陳自瑤霸氣護女金句震撼全場
當被問及女兒早前疑似不慎在社交平台曝光與男友私人照片一事時，Yoyo展現出超強護女本能，霸氣回應：「佢都唔係一個藝人，我係，佢唔係，希望各位傳媒唔好咁Focus喺佢到，Focus返喺我到，因為我都想小朋友可以簡單啲、健康咁成長，多謝大家關心。」
開明星媽分享與女兒相處之道
Yoyo透露與女兒關係一直非常親密，直言「我同我個女嘅關係不嬲都好Close，佢做啲咩去邊都會同我講」。面對青春期女兒的感情問題，她採取開明態度處理，認為「青少年總會有自己想法」，今次事件可以「經一事長一智」，希望女兒日後處理媒體時會更加小心。她更分享育兒心得，指出對於青少年「只能與其成為朋友關係，處處阻撓禁止只會適得其反」。
陳自瑤搞笑澄清與內地網紅拖手疑雲
除了回應女兒感情事外，Yoyo亦主動澄清早前與內地網紅合作宣傳時疑似「拖手仔」的爭議。她搞笑地邀請記者「你要唔要拖下？」，更親自示範當時情況，強調只是在「Give me five擊掌而非拖手」，直言整件事「得啖笑」。她更幽默地表示，即將舉行的廣州音樂見面會上，大家都可以「拖住一齊上台」，以輕鬆態度化解誤會。
積極籌備廣州音樂見面會
Yoyo透露即將於周六在廣州舉行音樂見面會，坦言身邊朋友都相當驚訝：「未聽過你唱歌！原來你識唱歌？」她正積極練歌和記歌詞，但跳舞方面暫時未能兼顧。為了準備演出，她連新年都不敢多吃，務求以最佳狀態示人。見面會上將會有與粉絲握手合照的環節，令一眾支持者相當期待。
