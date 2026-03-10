陳自瑤回應13歲囡囡拍拖相流出事件 「霸氣護女」狂爆金句 育兒心得大公開

陳自瑤Yoyo前日出席活動時，面對記者追問女兒王靖喬早前拍拖照片流出一事，竟然霸氣回應「我係藝人，佢唔係」，瞬間成為全城熱議金句！這位星媽不但沒有迴避敏感話題，更大方分享開明育兒心得，直言要與青春期女兒做朋友，令網民大讚其處理手法成熟得體。