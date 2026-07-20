44歲陳自瑤直播帶貨驚現「黑色三角」 截圖揭一健康危機 網民：不可逆轉！
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現年44歲被譽為TVB最索人妻的陳自瑤近日遠赴新疆街頭進行直播帶貨，憑藉極度投入的表現獲網民激讚。然而在落力推銷特產期間，有眼利觀眾截圖放大畫面，意外發現她身上出現一處極不尋常的異樣。這個疑似不可逆轉的健康警號迅速在網絡瘋傳，背後真相令人震驚。
陳自瑤新疆直播賣葡萄 截圖放大驚見黑色三角
陳自瑤為了拓展事業版圖，日前專程飛到距離香港超過3,400公里的新疆街頭開展直播帶貨。當日她悉心打扮，穿上一襲充滿夏日風情的藍色花花吊帶裙，頭戴白色喱士圍巾並身披同系列外套，仙氣盡現。在推銷當地特產葡萄時，她不斷手舞足蹈且情緒高漲，盡顯專業拼搏精神。不過有眼利網民在觀看直播時，將她的真實狀態截圖放大，意外發現她開口說話時，下排牙齒疑似出現了極為礙眼的黑色三角牙縫黑影，瞬間成為網絡熱話。
網民憂心女神牙齦萎縮 揭開不可逆轉健康危機
這個突如其來的黑色三角黑影隨即引起大批網民熱烈討論，紛紛推測背後成因。由於醫學界普遍認為牙齦萎縮屬於不可逆轉的口腔問題，一旦惡化將難以恢復原狀。大批粉絲看過截圖後都大表憂心，十分關注這位凍齡女神的真實健康狀況，深怕這個隱患會影響她日後的幕前演出及招牌甜美笑容。網民紛紛在各大討論區留言表達憂慮，直指：「是否有吸煙習慣導致牙齒變色」、「可能出現了牙齦萎縮的情況」。
黃宗澤曾捲同類健康疑雲 親自開腔澄清還原真相
其實圈中藝人因笑容被指牙肉萎縮的情況並非首次發生，今年四月視帝黃宗澤接受傳媒訪問時亦曾捲入同類疑雲。當時有網民指他開口說話及微笑時，上排牙齒牙根大面積外露，牙齒看起來比以前更長及更稀疏，牙縫也變得又寬又大，令大批網民擔心其健康狀態堪憂。不過黃宗澤隨後親自澄清化解虛驚，他當時笑言：「牙醫話我啲牙好好，只係有漬啫，我都嚇一嚇，以為牙肉萎縮！」
粉絲湧入留言區急勸求醫 盼偶像保住最索人妻招牌
面對今次突發的健康疑雲，大批網民及粉絲持續在社交平台集氣，期望陳自瑤的情況能像黃宗澤一樣只是一場虛驚。不少人對她走到這麼遠的區域進行帶貨表示佩服，但同時強烈建議她盡快尋求專業協助。粉絲們紛紛留言呼籲：「十分關注偶像的健康狀況」、「希望只係陰影」。大家一面倒期望她能在賺錢與健康之間取得平衡，回港後第一時間預約牙醫作詳細檢查，確保能夠繼續以最佳狀態示人。
資料或影片來源：原文刊於新假期