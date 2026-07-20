44歲陳自瑤直播帶貨驚現「黑色三角」 截圖揭一健康危機 網民：不可逆轉！

現年44歲被譽為TVB最索人妻的陳自瑤近日遠赴新疆街頭進行直播帶貨，憑藉極度投入的表現獲網民激讚。然而在落力推銷特產期間，有眼利觀眾截圖放大畫面，意外發現她身上出現一處極不尋常的異樣。這個疑似不可逆轉的健康警號迅速在網絡瘋傳，背後真相令人震驚。