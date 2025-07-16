陳自瑤火辣Bra Top冧莊豐胸代言 親自回應王浩信跳《大展鴻圖》尷尬片段

陳自瑤（Yoyo）今日再度奪得豐胸品牌代言，連續7年成為品牌代言人，出席活動大方展示C Cup豐滿上圍，火辣指數爆燈。接受訪問時，Yoyo不但自信大談身材管理心得，亦回應從未見過王浩信跳唱《大展鴻圖》一事，非常爆笑。