陳自瑤火辣Bra Top冧莊豐胸代言 親自回應王浩信跳《大展鴻圖》尷尬片段
廣告
陳自瑤（Yoyo）今日再度奪得豐胸品牌代言，連續7年成為品牌代言人，出席活動大方展示C Cup豐滿上圍，火辣指數爆燈。接受訪問時，Yoyo不但自信大談身材管理心得，亦回應從未見過王浩信跳唱《大展鴻圖》一事，非常爆笑。
陳自瑤閃石Bra Top震撼登場
陳自瑤今日為連續第7年擔任的豐胸品牌代言人活動站台，誠意十足地穿上閃閃發光的Bra Top，完美展現苦練多時的C Cup身材，中間的「波罅」深不見底，視覺效果極其火辣。Yoyo透露今次已是第4次續約，酬勞令她相當滿意。
陳自瑤透露新廣告4大不同造型
她預告今次的廣告除了招牌的戶外沙灘靚景外，更會加入新意思，並會有4個不同造型。為了以最佳狀態示人，她坦言近期加密了療程次數，配合日常的Keep Fit習慣，對自己目前的身材感到非常滿意，更分享保養心得：「整體望落去要靚，均勻，整體感覺一定要靚！」她亦大方承認會使用公司的豐胸膏作日常保養，力證自己是產品的最佳代言人。
陳自瑤罕談13歲囡囡近況 自爆扮靚話題有禁區
活動上，Yoyo亦被問到與現年13歲囡囡的相處點滴。她表示兩母女會討論扮靚話題，但主要集中在護膚層面，例如提醒女兒要多做保濕。不過，當談及身材話題時，Yoyo則坦言有道「禁區」，她說：「佢始終都係小朋友，唔會同佢講身材呢啲。」透露不會主動與女兒討論身體發育或體態問題。
至於女兒的校園生活，Yoyo稱囡囡會跟她分享學校發生的事，但暫未提及有心儀對象，而她自己亦非常開通，沒有特別禁止女兒與男同學來往。Yoyo更一臉自豪地分享，女兒除了跳舞不錯外，畫畫方面更有天份，藝術細胞相當高。
回應未見過王浩信跳唱《大展鴻圖》
至於老公王浩信早前在廣州舉行20周年音樂會時，突如其來熱跳抖音爆紅神曲《大展鴻圖》，惹來網民一面倒批評「好油膩！」陳自瑤被問到相關片段時略顯尷尬，坦言未有觀看，更即場搞笑回應：「下次我自己跳！」笑爆全場。她又補充，最近自己和王浩信都身處外地，未有碰面，匆匆結束訪問。
圖片來源：YouTube@MoreForms Media魔方全媒、IG@chenchiyiu、IG@vincentwong07、網上圖片、Bamboo@小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期