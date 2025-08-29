陳自瑤開工「陰招」跣楊茜堯！踢爆王浩信婚姻關係 眾人超尷尬反應「心照不宣」

陳自瑤（Yoyo）在深圳為新劇《玫瑰戰爭》開工，Yoyo在開鏡儀式上被問到生日願望時仍笑逐顏開，但當被追問老公王浩信有何表示時，她隨即以工作繁忙為由輕輕帶過，場面氣氛一度變得尷尬；對於早前瘋傳的夫妻檔真人騷，她更只用一句話堅決回應，到底兩人關係現況如何，再次引起外界揣測。