陳自瑤開工「陰招」跣楊茜堯！踢爆王浩信婚姻關係 眾人超尷尬反應「心照不宣」
44歲壽星女陳自瑤「陰招」跣楊茜堯
開鏡日撞正係陳自瑤44歲生日正日，TVB娛樂新聞台主播王鎮泉 一早準備蛋糕畀44歲嘅陳自瑤（8月27日）同就快46歲生日嘅楊茜堯（8月30日）慶祝， Yoyo同楊茜堯趁機互相祝賀，鏡頭前Yoyo先祝茜堯「繼續幸福快樂！」楊茜堯就回應：「你都係！」接續Yoyo再送上一句「繼續老公錫晒！」楊茜堯說了半句立即急轉彎：「老…哦！囡囡錫晒！」然後再背向鏡頭向Yoyo撒嬌話「點呀！妳好陰我啫。」壽星女Yoyo面露得戚笑容，身邊陳豪及馬國明就全程尷尬陪笑。
網民熱議：大家都心照不宣
網友睇完眾人反應不禁表示：「佢哋圍內笑到癲咗」、「尋晚睇咗直程0尷尬，基本上大家都心照不宣笑鬼死」、「咁多年黎 飛燕同金鈴既感情都係冇變」、「楊怡自己間接爆料」
重溫《宮心計》楊怡被陳自瑤出賣
陳自瑤與楊茜堯的合作，可以追溯至2009年的《宮心計》，尤其是大結局一幕，姚金鈴（楊怡飾演）殺入三好（佘詩曼）寢宮，揚言於她的粥裏下了毒藥，此時皇上陳豪趕到，正想傳御醫時，婢女陳自瑤跪在地上，表示沒有依楊怡吩咐落毒害佘，原來陳早被米雪和關菊英收買。楊怡輸得一敗塗地，被幽禁於紫薇宮，大受刺激的她進入瘋癲狀態，陳自瑤的出賣成為關鍵一著！
42歲陳自瑤凍齡還原13年前《公主嫁到》戲服 直播過戲癮弗到爆！
有片重溫：影片第38秒開始Yoyo出陰招跣楊茜堯
鏡頭一轉陳自瑤避談王浩信顯尷尬
當其他媒體採訪Yoyo時，壽聲女仍然心情不俗，大方分享生日願望是身體健康、拍更多好作品及新劇收視報捷，更透露女兒已承諾會準備驚喜禮物。不過，當被媒體問到老公王浩信有否準備驚喜時，Yoyo就表示自「己忙於工作，沒有時間查看電話訊息」。
內地瘋傳夫妻檔上《再見愛人4》 陳自瑤一句話KO傳聞
早前內地網絡瘋傳陳自瑤與王浩信將會夫妻檔出演內地真人騷《再見愛人4》，該節目以探討婚姻問題的夫妻或已離婚的夫婦為賣點，消息一出即引起極大迴響。在今日的開鏡儀式上，陳自瑤終於就傳聞作出回應，她先是否認傳聞：「我依家人都喺度！哈哈」 被追問如果真係邀請，會唔會考慮？陳自瑤只淡然回應：「唉，到時先算啦，呢啲嘢。」
問多兩句又落閘 拒提王浩信要求焦點放回劇集
其後再被追問會否考慮接拍內地夫妻檔節目時，她更開始面有難色，並直接請求大家將焦點放回劇集上：「今日除咗劇集之外，我哋唔好扯咁遠，淨係講《玫瑰戰爭》嘅嘢好冇？」明顯想避開所有關於王浩信的話題。
陳自瑤新劇演特別角色 張穎康爆：如有雷同實屬巧合
新劇《玫瑰戰爭》劇情圍繞娛樂圈藝人之間的勾心鬥角，陳自瑤透露自己飾演一個「非常之特別的角色」，但為免劇透而未有詳述。對手張穎康則形容自己的角色是個忠心的人，更笑言劇情「總之一句如有雷同，實屬巧合。有時真係唔知係真。」陳自瑤隨即補充，現實中娛樂圈亦是如此：「有時啲女仔表面上恭喜你攞獎，可能背後諗咩冇人知」，似乎暗示劇中將有大量內心戲。陳自瑤與張穎康由《宮心計》的宮女與太監，到今次再度合作，兩人笑言默契十足，相當期待新火花。