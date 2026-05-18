陳自瑤富國島被偶遇揭私下真面目 同行旅伴身份遭揭露 姚子羚無辜中槍
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現年44歲的陳自瑤（Yoyo）近日與姊妹到越南富國島度假，期間被內地粉絲在日落小鎮偶遇，對方將合照上傳社交平台後隨即引爆討論。陳自瑤不但被大讚凍齡美貌「靚到發光」，更因一個親民舉動令網民瘋狂讚好，而另一位TVB女星卻因此無辜「躺着也中槍」。
陳自瑤白色Deep V長裙仙氣現身日落小鎮
從粉絲分享的合照可見，陳自瑤當晚身穿一襲白色吊帶Deep V低胸長裙，配上精緻妝容，容光煥發，仙氣十足。儘管已為人母多年，但她的身材和樣貌依然保養得宜，絲毫不見歲月痕跡。該名粉絲在帖文中興奮寫道：「去富國島度假…還在日落小鎮偶遇到yoyo，人超好，主動拿我手機合照，和我聊了會天問我從哪來的。」她更透露陳自瑤當時是與姊妹進行私人旅行，為免打擾所以隔了幾天才發文分享。
主動拿粉絲手機自拍閒聊零架子獲讚爆
從照片中可見陳自瑤主動拿起粉絲手機，親切地與對方自拍，完全沒有明星架子。該粉絲在留言區補充，形容Yoyo「美得很出挑」，表示自己當時正坐在路邊，Yoyo一經過就立即注意到，因為她實在「美得發光」，臉小小配上大大的五官，辨識度極高。陳自瑤不但沒有迴避，反而主動上前打招呼聊天，這種親民態度令一眾網民大感驚喜。
44歲凍齡女神與王浩信關係仍撲朔迷離
陳自瑤一向被譽為TVB「最索人妻」，近年憑藉凍齡美貌和努力不懈的事業心，在香港與內地均收穫超高人氣。她與王浩信屢傳婚變，兩人關係撲朔迷離，但陳自瑤並未因而一蹶不振，反而靠自己努力發展個人事業，愈做愈出色，獲大批粉絲支持。今次趁空檔與姊妹出遊享受陽光海灘，狀態被指處於顏值巔峰，完全看不出真實年齡。
網民提及姚子羚認不出經歷令其無辜被比較
帖文曝光後引來大批網民留言，紛紛讚嘆陳自瑤的明星氣場與高辨識度。有趣的是，有網民在留言區分享自己的經歷，指試過在路上認不出另一位TVB女星姚子羚，此話一出令無辜的姚子羚可以說是「躺着也中槍」。這番對比從側面印證了陳自瑤的星味確實驚人，即使在外地度假、沒有刻意打扮，依然能一眼被認出，網民紛紛留言大讚她「真人比電視靚十倍」、「難怪做到凍齡代言人」。
資料或影片來源：原文刊於新假期