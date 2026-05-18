陳自瑤富國島被偶遇揭私下真面目 同行旅伴身份遭揭露 姚子羚無辜中槍

現年44歲的陳自瑤（Yoyo）近日與姊妹到越南富國島度假，期間被內地粉絲在日落小鎮偶遇，對方將合照上傳社交平台後隨即引爆討論。陳自瑤不但被大讚凍齡美貌「靚到發光」，更因一個親民舉動令網民瘋狂讚好，而另一位TVB女星卻因此無辜「躺着也中槍」。