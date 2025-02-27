陳自瑤超自信po卸妝片 妝前妝後驚人對比網民勁震驚
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43歲陳自瑤（Yoyo）2000年以模特兒身分出道，隨後加入TVB嘅Yoyo仲參演唔少劇集，成功入屋兼成為觀眾熟知嘅藝人！出道多年嘅陳自瑤一直都被譽為係有樣有身材嘅女藝人之一，日前（26日）陳自瑤就在社交平台大方公開收工後嘅卸妝片，零保留素顏出鏡嘅片段更引來唔少網民留言……
陳自瑤大方曬卸妝片
陳自瑤日前在社交平台曬出名為「卸了妝的陳自瑤，你還認識麼」嘅新片，並在片中大玩沉浸式卸妝！陳自瑤在片頭仲大騷美腿，然後就換上浴袍對住鏡頭將妝容卸去，Yoyo仲邊卸邊表示「妝比較濃今天」，然後再次確認妝容是否已經卸乾淨。
妝前妝後對比震驚網民
陳自瑤在片中亦大方公開卸妝後嘅樣子，不過零分別嘅前後對比就震驚唔少網民：「天啊，好似沒卸過一樣！」、「靚女，咁樣犯法㗎喎，素顏都咁靚」、「卸了妝狀態也這麼好」、「離曬大譜，違規啊，舉報你，保養得咁好」、「我十幾歲認識你，現在四十了，你還是和那時候一模一樣」、「漂亮，大美人，看起來卸妝前卸妝後都一樣！」紛紛留言激讚陳自瑤保養得宜嘅靚樣！
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@陳自瑤yoyo、ig@chenchiyiu資料或影片來源：原文刊於新假期