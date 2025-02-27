陳自瑤超自信po卸妝片 妝前妝後驚人對比網民勁震驚

43歲陳自瑤（Yoyo）2000年以模特兒身分出道，隨後加入TVB嘅Yoyo仲參演唔少劇集，成功入屋兼成為觀眾熟知嘅藝人！出道多年嘅陳自瑤一直都被譽為係有樣有身材嘅女藝人之一，日前（26日）陳自瑤就在社交平台大方公開收工後嘅卸妝片，零保留素顏出鏡嘅片段更引來唔少網民留言……