婚後事｜陳自瑤首做女一 自爆有大量親熱戲 咀得最多唔係劇中老公羅子溢

入行21年已40歲的陳自瑤（Yoyo），去年在節目《好聲好戲》成功奪得「傑出聲演總冠軍」人氣急升，獲汪明荃加持叫無綫開部戲畀佢，總經理曾志偉收到訴求，即欽點陳自瑤開拍新劇《選美的12夜》，不過最後呢套劇開唔成。陳自瑤等到頸都長埋，日前終以女一身份現身新劇《婚後事》開劇拜神，仲興奮到不停劇透！