陳自瑤Yoyo去到盡 喱士透視裝影性感照

最近人氣急升的陳自瑤Yoyo，在《好聲好氣》奪冠後，愈來愈多支持者，其個人YouTube頻道亦深受網民歡迎。繼早前私影三點式大玩黑色誘惑後，陳自瑤再挑戰尺度終極一脫去到盡，更拍片公開拍攝靚靚寫真相時的花絮，第一個造型已經要著喱士透視內衣，唔知陳自瑤事前有冇知會老公王浩信呢？

撰文：東方新地 圖片：陳自瑤YouTube影片截圖