陳自瑤回敬王浩信演技好「要向佢學習」 隔空過招句句有骨
撰文：東方新地｜圖片：無綫娛樂新聞台截圖、陳自瑤IG、王浩信IG
陳自瑤夫婦感情再露底
陳自瑤早前在節目《好聲好戲》表現出色奪冠，入行21年的她更有機會擔正做女一，王浩信回應時大講例牌讚美說話。到Yoyo出席電影首映禮，被問到她王浩信表示配音不及她，要向她好好學習時，近年總是避談夫妻關係的Yoyo第一時間哈哈大笑。Yoyo演技咁好，當然識得回應，她笑言：「過獎喇，佢冇參加過配音節目啫，佢係兩屆視帝，我喺演戲方面都要向佢學習！」兩夫婦隔空互相請教，關係更見疏離。
唔抗拒夫妻檔
對於有網民推舉Yoyo力爭視后，並與視帝老公爭取機會合作，Yoyo說：「多謝大家支持，但呢啲唔係我話事，我係小人物，等公司有安排。（唔抗拒？）我好聽話，等公司安排。（唔會尷尬？）冇諗，我好乖嘅，會珍惜機會。」Yoyo雖然口講唔抗拒，但她明顯唔雀躍、唔期待，網民亦心水清，睇穿Yoyo句句有骨，唔係真心讚老公。
擺風水陣催旺運勢
YoYo在活動中更透露獲李居明師傅指點，教她將錢箱、紅燈放在西南位，可以更紅及旺女主人，師傅即表示：「佢嘅配音節目《好聲好戲》紅到發紫，多謝佢之前收平價，依家請唔起啦！」YoYo即笑言：「梗係冇加價啦！」講到她被爆將於選美劇首次擔任女一，她坦言：「依家未正式收到通知，如果係當然好開心。」她亦多謝汪明荃加持，希望有機會請對方食飯飲茶。
王浩信恭喜陳自瑤：我同阿女都戥佢開心
王浩信對陳自瑤被讚有機會搶視后，他出席新劇《刑偵日記》宣傳時表示好戥太太開心：「我同阿女都戥佢開心，對我嚟講，佢得任何獎都開心值得恭喜，佢努力咗好多年，今年所有作品都表現得好好，多謝大家對佢嘅支持﹗」
王浩信講唔出陳自瑤節目名
當被問到會唔會鼓勵吓太太？王浩信表示：「一定會，睇佢喺配音嗰個節目（配音節目《好聲好戲》）呢，真係配得好好，真係唔容易，佢做得好好，要live一take過我都做唔到，我都要請教佢，同埋仲有帶貨（節目《識貨》）嗰啲都唔容易，佢壓力大之餘，但又做得咁好﹗」 記者話陳自瑤目標是搶視后，王浩信話：「希望佢有獎項，希望佢愈嚟愈好，我真係覺得佢一個好值得觀眾去支持嘅女演員﹗」
陳自瑤獲曾志偉欽點 入行21年首嚐女一滋味
入行21年已39歲的陳自瑤（Yoyo），等到頸都長終於做到女一，早前在節目《好聲好戲》成功奪得「傑出聲演總冠軍」人氣急升，獲汪明荃加持叫無綫開部戲畀Yoyo，副總經理曾志偉收到訴求，即欽點陳自瑤YoYo開拍新劇《選美的12夜》(暫名)，陳自瑤事業得意，婚姻關係卻依然未明朗。
陳自瑤人氣破頂 獲兩大阿姐加持
陳自瑤（Yoyo)去年在劇集《那些我愛過的人》演出備受肯定，在今年初台慶頒獎禮，當老公王浩信膺視帝時，Yoyo的木無表情被鏡頭捕獲，有網民讚她真性情是真正的視后。早前Yoyo於綜藝節目《好聲好戲》有亮眼超班演出，獲主席評判汪明荃公開力挺YoYo開劇當女主角，最近她在全新節目《識貨》再有鄭裕玲加持，讚她甚有進步豎起大拇指。
在第一集的《識貨》，陳自瑤因壓力大表現強差人意，Do姐第一時間上前攬實安慰。（圖片來源：無綫新聞娛樂台影片截圖）
陳自瑤成監製搶手貨
得到兩位阿姐賞識，陳自瑤頓成劇集監製搶手貨，下月她將連踩兩劇，其中一套《選美的12夜》(暫名)更落實升呢做女一，終於恨到！據知陳自瑤將與馮盈盈和簡淑兒合演新劇，她會以女警身分潛入選美賽事中查案，同樣在《好聲好氣》中有突出表現的楊潮凱則是男主角。
擔正重頭選美劇
今次陳自瑤如願做女一，絕對要多謝曾志偉，新劇是由曾志偉與《智能愛人》總監製陳翹英合力構思出來，本是今年的無綫重頭劇，原屬中港合拍，惟因高層杜之克離職而令此劇的合拍計劃有變，連帶資金被削，找外援擔演女一的方案要煞停，無綫最後決定全資拍攝，女一角色最終成為YoYo囊中物，因為曾志偉及監製都認為她是最適合人選。
共用港姐實景慳得就慳
監製陳翹英日前接受訪問時預告陳自瑤將會進行大改造︰「YoYo唔會化靚妝，可能剪短髮作中性打扮，還原真實女警模樣！原本女主角人選有幾個，我搵番《四葉草2》同《那些我愛過的人》重溫，見Yoyo表現好好，唔想埋沒無綫肯努力改變自己嘅演員！」陳翹英表示新劇在7月中開拍，他與高層曾志偉磋商後，劇集將借用今年港姐競選的實景拍攝，實行資源共用。
連踩兩劇冇得陪女放暑假
此外，陳自瑤亦有份參演另一新劇《隱形戰隊》，據知無綫有感陳展鵬、黃智賢及張頴康為剛播畢的《逆天奇案》帶來不錯收視，決定開拍《隱》劇再讓這個組合發揮化學作用，女角除陳自瑤，還有唐詩詠及龔嘉欣等，劇集會以警察為題材，以單元故事串連角色人物。由於兩劇同時下月開拍，陳自瑤已有心理準備，冇時間陪囡囡放暑假，惟有交託家人代為照顧。
小方重提Yoyo黑面事件
陳自瑤早前在麥玲玲及Bob主持的最新一集《Master’s Talk師父有請》當嘉賓，為在《萬千星輝頒獎典禮2020》中，王浩信封帝一刻「黑面」表情解畫。麥玲玲指做藝人要紅命格必需有是非，小方即將Yoyo早前在台慶頒獎禮被指「黑面」一幕重提，笑指她定必爆紅，他謂：「佢個『黑面』成為網上熱搜全國Top 10，有錢都買唔到呢個位！我仲收到風，佢啲粉絲上升幾十萬…」YoYo即急忙澄清：「大家唔好笑住！我冇黑面，你拎番張相出嚟睇，當下個表達係冇乜表情，只係比較淡然，我冇『黑』，塊面仲有『令』，但人哋解讀好多嘢。（全世界都係咁解讀，有人讚你、多謝你應該微笑？）有呀有呀，我真係有微笑呀，鏡頭影咗我2、3秒，做唔晒咁多表情。我係估唔到嗰1、2秒會咁有話題性。（大家話你係最佳視后！）多謝大家。」
將會39+1 陳自瑤：嚇我唔到嘅！
陳自瑤於2000年以模特兒出道，2004年加入無綫電視。入行21年，陳自瑤外表上變化不大，但在多了一份沉穩、成熟的感覺。將會39+1，她表示：「數字嚟㗎啫，嚇我唔到嘅！」