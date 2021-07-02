陳自瑤回敬王浩信演技好「要向佢學習」 隔空過招句句有骨

陳自瑤Yoyo人氣急升，等足廿年終於演技大爆發，獲曾志偉欽點做女一，王浩信日前表示戥太太陳自瑤開心，並公開大讚其配音表現出色，自己都做唔到：「我都要請教佢﹗」Yoyo亦禮尚往來，笑言：「佢係兩屆視帝，演技都要向佢學習！」明讚暗寸，聽得出句句有骨囉！

撰文：東方新地｜圖片：無綫娛樂新聞台截圖、陳自瑤IG、王浩信IG