31歲陳芳語派純白比堅尼靚相！陽台大騷人間水蜜桃 網民激讚「賞月」福利

以精湛唱功在台灣出道的馬來西亞歌手Kimberley陳芳語，向來不吝嗇在社交平台分享自己的火辣身材，日前她再度大派福利，上傳一輯白色比堅尼性感照，極具衝擊力的畫面瞬間引爆網絡討論。照片中她擺出多個惹人遐想的姿勢，完美身材曲線一覽無遺！